Патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдать их РПЦ вместо аборта

russianchurch / YouTube.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, которые готовы родить ребенка, но не могут самостоятельно воспитывать его, не прибегать к аборту, а отдать свое чадо Русской православной церкви для воспитания. Об этом он сказал в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению, начавшегося в Москве в четверг.

"Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут <...>. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот - будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству", - приводит ТАСС слова патриарха.

Обращение также было опубликовано на официальном канале Русской православной церкви в YouTube.

В настоящее время РПЦ реализует более 4,5 тыс. церковных социальных учреждений, проектов и инициатив, сообщает пресс-служба Синодального отдела. Среди них свыше 350 сестричеств милосердия, 77 приютов для беременных и матерей с детьми, 218 центров гуманитарной помощи, более 60 приютов сестринского ухода за одинокими пожилыми людьми, более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, более 200 структур помощи наркозависимым, более 90 православных приютов для бездомных.

Крупнейший благотворительный форум Русской православной церкви (РПЦ), организованный Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению, пройдет в Москве с 13 по 15 мая.

Напомним, похожую инициативу, направленную на борьбу с абортами, патриарх озвучивал еще пять лет назад. "Мы создаем так называемые приюты для мам. Мы приглашаем женщину, которая отказалась делать аборт, потому что с ней священник говорил или кто-то из наших социальных работников, если она находится в трудном положении, пожить в этом приюте месяц, два, три бесплатно. Мы поддержим. А потом она может решить, уйдет она из приюта с ребенком или она оставит нам этого ребенка", - говорил предстоятель весной 2016 года.

При этом он отметил важность того, чтобы "никакого усыновления, удочерения не происходило". "Я говорю нашему духовенству: "Скажите этим женщинам, что мы берем этого ребенка, но ты остаешься мамой. Ты можешь в любой момент приходить, в любой момент ты его можешь забрать обратно. Ну вот, у тебя изменилась ситуация, вышла замуж, допустим, или у тебя там (изменились) квартирные условия, и тебе хочется забрать ребенка. Он твой! Он не наш". Вот такую систему мы хотим создать в масштабах всей страны", - рассказал патриарх.

Ранее он неоднократно призывал вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования, в том числе выступая в Госдуме и Совете Федерации.

В 2019 году патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями. "Наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких. Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно, но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры?" - заметил патриарх.

Необходимость рождения детей патриарх объяснил и демографическим кризисом, который тормозит экономический рост России. По его словам, кризис угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения грозит утратой территории и распаду государства. "Это не страшилки, это прогноз", - сказал патриарх.

В феврале 2019 года глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов посетовал на то, что россияне "стали очень старым народом, средний возраст которого - 40 лет". Зачастую в семьях, по его словам, только один ребенок, "редко - два, а три - это считается многодетной семьей, а три и больше - это четыре процента населения". Он вспомнил, что идея приемлемости аборта для славян встречается в том числе в "послевоенной" программе Гитлера.

"Сегодня, несмотря на победу над нацизмом, наше общество во многом живет в согласии с подобным планом. В нашем приходе очень много многодетных семей. К Пасхе ждем особого события - одна наша Машенька ждет десятого. И что же она выслушивает каждый раз? И в консультации только одно: "Тебе это надо?" То есть народ "заточен" на самоубийство", - заявил Смирнов, сопоставив число детей, погибших в результате абортов, с количеством жертв Второй мировой войны.

В июле 2018 года челябинский священнослужитель и руководитель городского центра помощи матерям "Берег" Владимир Панарин назвал аборты причиной повышения пенсионного возраста. "Люди решили, что одного-двух детей достаточно. И теперь эти полтора ребенка за 20 лет выросли и должны пахать за своих убитых братиков и сестричек, чтобы снабдить пенсией родителей и бездетных", - пояснил он.