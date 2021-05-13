В правительстве РФ предложили запретить добычу китов и дельфинов в рамках рыболовства, но экологи считают, что этого мало

Pixabay.com

Правительство России предлагает запретить добычу китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", - сказал Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Премьер отметил, что этот законопроект "не оставит равнодушным никого из тех, кто два года назад следил за событиями в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя, где содержались в неволе около сотни белух и косаток". Как подчеркнул премьер, тогда после вмешательства президента России Владимира Путина и его поручений была начата корректировка законодательства о добыче и использовании морских млекопитающих.

Так, в конце прошлого года были ужесточены требования к правилам добычи этих животных в учебных или зрелищных мероприятиях. Теперь получить квоту можно только после рассмотрения заявки профильной правительственной комиссией. В нынешнем году таких разрешений не выдавалось вовсе.

В то же время представители российского отделения Greenpeace считают, что новый законопроект будет неэффективен, так как он не запрещает самого главного - вылова китообразных в учебных и культурно-просветительских целях. Как рассказал "МБХ медиа" ведущий эксперт Greenpeace Оганес Таргулян, прибрежный и промышленный лов китообразных в стране не ведется с 1987 года. Вместо этого косаток и белух вылавливают, прикрываясь культурно-просветительскими целями и продавая их за границу в дельфинарии и океанариумы: отлов в учебных и культурно-просветительских целях законом не запрещен.

Многие страны отказываются от практики проведения шоу с использованием морских животных, однако на продаже китообразных за границу (в основном в Китай и арабские страны) ежегодно зарабатывают десятки и сотни тысяч долларов. Так, согласно данным Федеральной таможенной службы, только в 2018 году 134 животных были экспортированы в Китай, еще пять - в Марокко. По оценке WWF, с 2012 по 2018 годы Россия была крупнейшим мировым поставщиком морских млекопитающих на внешний рынок.

В Greenpeace подчеркивают, что разрешение на добычу в таких целях выдает Росрыболовство. Именно с помощью такой лазейки и были выловлены 11 косаток и 90 белух, которые попали в "китовую тюрьму" под Находкой для последующей продажи в Китай.

"Мало кто будет вдаваться во все подробности, разбираться, в каких целях закон о рыболовстве позволяет ловить китов. А то, что оставлена огромная дыра в законе, которая позволит "китовым тюрьмам" повторяться, умалчивается", - считает Оганес Таргулян. Вместе с коалицией "За свободу косаток и белух" Greenpeace уже собрали и передали в правительство 125 тысяч подписей с призывом запретить вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях. Поддержать законопроект в защиту китов можно на странице организации.

Напомним, с лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Животных вылавливали с нарушениями, после вмешательства общественности было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов.

В июне 2019 года обитателей "китовой тюрьмы" постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех - 6 августа. 10 ноября того же года из "китовой тюрьмы" выпустили последних китообразных, которые в ней находились.

Ученые оценили операцию как успешную. "Несмотря на сложность организации этой уникальной в своем роде работы, благодаря профессионализму, колоссальным усилиям и ответственному отношению всех участников операции все выпуски прошли успешно", - отмечает в пресс-релизе пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).