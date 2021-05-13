В Благовещенске задержали 17-летнего подростка, пригрозившего повторить в местной школе N27 расстрел, как в Казани. Информация о готовящемся преступлении была опубликована в одной из соцсетей 11 мая

Фотобанк Moscow-Live / Тихонов Михаил В школе N27 из-за поступившего сигнала о возможной чрезвычайной ситуации были временно приостановлены занятия, учеников эвакуировали и отпустили домой. В ходе проверки экстренные службы не обнаружили в школе взрывоопасных предметов, учеба возобновилась

Администрация г.Благовещенска

В Благовещенске задержали 17-летнего подростка, пригрозившего повторить в местной школе N27 расстрел, как в Казани. Информация о готовящемся преступлении была опубликована в одной из соцсетей 11 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по Амурской области.

Автором угроз оказался 17-летний житель Тамбовского района Благовещенска, его задержала по месту жительства следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников полиции и УФСБ. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

"Несовершеннолетний в одной из социальных сетей, где обсуждались события в Казани, написал, что сделает то же самое. Им уже занимается полиция", - рассказал источник "Интерфакса".

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Как пишет "Амурская правда", в комментариях к видео о событиях в Казани подросток написал: "Завтра в 27-й школе я сделаю то же самое". Следователям он сказал, что "просто пошутил".

В школе N27 из-за поступившего сигнала о возможной чрезвычайной ситуации были временно приостановлены занятия, учеников эвакуировали и отпустили домой. В ходе проверки экстренные службы не обнаружили в школе взрывоопасных предметов, учеба возобновилась, сообщается на сайте администрации Благовещенска.

В Амурской области издан приказ об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях. "Поручено усилить пропускной режим, а также оперативно проанализировать морально-психологический климат в коллективах учеников и студентов. Также будет проверен уровень антитеррористической защищенности учреждений, пожарной безопасности, работоспособности систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и систем контроля доступа", - сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Орлов.