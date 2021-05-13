Суд сократил Ройзману срок ареста с 9 суток до одних

Евгений Ройзман / youtube.com

Свердловский областной суд сократил до одних суток срок ареста Евгению Ройзману, который обвиняется в организации акций в поддержку Алексея Навального 31 января и 21 апреля. Таким образом, политик, ранее приговоренный Октябрьским районным судом Екатеринбурга к 9 суткам ареста, сможет выйти на свободу уже сегодня, сообщила E1.ru его адвокат Юлия Федотова.

Чтобы Ройзмана отпустили, в спецприемник должно поступить ходатайство из суда по факсу, уточняет Znak.com. Всего на бывшего мэра Екатеринбурга составили три административных протокола из-за акций в поддержку Навального.

Девять суток ареста он получил за два протокола по статье об организации протестов (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), а по статье об участии в митинге 21 апреля (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) Ройзману назначили 30 часов обязательных работ. Это решение защита политика пока не обжаловала. Организацией мероприятия полиция сочла твит Ройзмана "Надо выходить. Я буду".

Сам политик отмечал, что в своих сообщениях выражал личную гражданскую позицию, не указывал место и время проведения митингов и не может считаться их организатором.

Адвокаты Владислав Идамжапов и Алексей Екимов сообщили Znak.com, что Октябрьский районный суд в своем решении нарушил нормы материального и процессуального права. Так, например, он признал Ройзмана виновным в организации несанкционированной акции 31 января только на основании "одного из возможных семантических смыслов выражения "Надо выходить".

В конце марта тот же суд уже назначал Ройзману штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей за участие в митингах 23 и 31 января.