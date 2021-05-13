Евгений Ройзман

Евгений Ройзман / YouTube

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выпустили из спецприемника, где он отбывал административный арест за организацию двух несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передает "Интерфакс".

Как заявил журналистам Ройзман после выхода из спецприемника, он удивился решению суда и не знает, почему его выпустили.

"Как в том анекдоте: папа, что это было? Я не знаю. Я сидел ни за что, поэтому справедливость восторжествовала, не понятно, как это произошло, сейчас будем советоваться. Я удивился, так уже настроился… Теперь у меня есть возможность нормально прием провести завтра. Юле Федотовой огромное спасибо, „Бельянскому и партнерам", столько людей включилось", - сказал Ройзман.

По словам политика, в спецприемнике остались активисты, которые сидят ни за что, например сторонники оппозиционера Алексея Навального Ирина Норман и Алексей Гресько. "Раз так повезло мне, как-то неловко даже перед людьми, но есть вещи, которые от меня не зависят", - сказал Ройзман.

По его словам, за сутки он успел выспаться, прибрать камеру и почитать. Завтра он собирается провести традиционный прием граждан.

"Отношение нормальное, доброжелательное. Даже к политическим. Успел прочитать книгу Бытия. Только начал читать книгу Исхода - за мной пришли. По моим ощущениям, все только начинается. Отпустите меня, завтра, если что, я на приеме буду", - сказал он.

Ранее в четверг Свердловский областной суд сократил Ройзману сроки ареста по двум делам по части 2 статьи 20.2 КоАП за организацию несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Апелляционные жалобы подали адвокаты бюро "Бельянский и партнеры", а также защитник Ройзмана Юлия Федотова.