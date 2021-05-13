Глава Росгвардии Виктор Золотов

Пресс-служба президента России Казань, 11 мая 2021 года

Национальный антитеррористический комитет

Глава Росгвардии Виктор Золотов после расстрела школьников и учителей в Казани выступил с предложениями об ужесточении правил обращения граждан с оружием. Они были озвучены на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, а также опубликованы "Интерфаксом".

По словам Золотова, возраст для покупки гражданского оружия в России нужно повысить с 18 лет до 21 года. По его мнению, именно к этому возрасту человек может научиться правильно обращаться с оружием и "укрепляется" в своем психологическом состоянии. "Даже те, кто отслужил в армии, (...) часто в полном объеме не получают той подготовки, которая необходима", - добавил глава Росгвардии.

Он считает, что медицинские справки желающим вооружиться нужно выдавать не в частных клиниках, а в государственных.

Также Виктор Золотов предлагает обязать граждан проходить "курс молодого бойца" для получения охотничьего билета. А владеть гладкоствольным полуавтоматическим оружием можно будет после 5 лет владения обычным гладкоствольным, согласно предложениям чиновника.

"Нам необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем "Хадсан", "Хантер", "Сайга", "Ланкастер" будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному", - цитирует ТАСС главу Росгвардии. Сейчас гладкоствольный полуавтомат можно приобрести сразу при получении лицензии, а нарезное оружие можно купить после пяти лет владения гладкоствольным.

Кроме того, Виктор Золотов предлагает ввести психологическое тестирование для желающих получить оружие. Этой проверкой, по его мнению, должны заниматься специалисты Росгвардии и Минздрава. "Это необходимо делать. Я понимаю, что это очень дорого и длительный срок", - добавил Золотов.

Источники РБК, близкие к Росгвардии, сообщили, что Золотов представил Путину оперативно разработанное новое положение о видах оружия, основная суть которого заключается в цифровизации контроля за оборотом оружия. "Одно из предложений ведомства - создание системы электронного учета и контроля за оборотом оружия и патронов", - пояснил один из собеседников.

11 мая после трагедии в школе N175 в Казани Путин поручил Росгвардии срочно заняться ужесточением правил оборота гражданского оружия. "Отдельное поручение было дано Золотову, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что поручение дано "с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший" в Казани.

Напомним, утром 11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию 175, где устроил взрыв и открыл огонь из полуавтоматического ружья. В итоге погибли семь школьников и две учительницы. В больницу были доставлены 20 детей и трое взрослых. Как сообщал Минздрав, шесть несовершеннолетних находятся в тяжелом, двое в крайне тяжелом состоянии.

За несколько дней до нападения стрелок якобы завел телеграм-канал "Бог", где объявил себя богом и написал, что "сегодня убьет огромное количество биомусора". 26 апреля Галявиев был отчислен из колледжа за академические задолженности, а спустя два дня получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья, которое и приобрел на законных основаниях, пройдя перед этим освидетельствование у нарколога и психиатра.

Также стало известно, что в прошлом году врачи поставили Галявиеву диагноз "атрофия головного мозга". Заболевание сопровождается отмиранием клеток, из которых состоит головной мозг, провоцируя, как говорят врачи, серьезные последствия. В частности, у больных наблюдается нарушение когнитивных способностей, к которым относятся речь, пространственная ориентация, понимание, логическое мышление, умение вычислять и обучаться. Болезнь вызывает и расстройства неврологического характера.

Болезнь у обвиняемого обострилась в начале этого года - тогда молодой человек окончательно поссорился со своими родителями и забросил колледж, где учился на программиста. Возможно, из-за болезненного состояния он назвал себя Богом и решил совершить массовое убийство в гимназии, которую окончил ранее.

На допросе Галявиев заявил, что запланировал стать массовым убийцей в апреле, внезапно осознав себя "богом". "Я понял, что я пришел в этот мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех существ в этой Вселенной", - сказал он. Галявиев добавил, что признает вину в содеянном "по российскому законодательству", а по "своему" - нет, и не раскаивается.