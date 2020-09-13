ВСЕ ФОТО Николай Булаев

ЦИК России По данным ЦИК, самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ зафиксирована в Еврейской автономной области - проголосовали уже 70,51% изирателей. Самая низкая пока что явка наблюдается в Смоленской области, где проголосовали всего 19,89% избирателей

ЦИК России По данным ЦИК, самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ зафиксирована в Еврейской автономной области - проголосовали уже 70,51% изирателей. Самая низкая пока что явка наблюдается в Смоленской области, где проголосовали всего 19,89% избирателей

Избирательная комиссия Московской области

"Хакерские идут практически круглосуточно с тем или иным объемом. Но мы уже как-то к этому адаптировались. Они идут в основном на сайт", - цитирует ТАСС завяление Булаева в эфире канала "Россия 24".

При этом комиссия не зафиксировала кибератак на систему ГАС "Выборы". "Хакерские атаки совершать на нее просто бессмысленно", - считает он.Зампред ЦИК также отметил "несколько попыток" получить два бюллетеня для дистанционного электронного голосования, которые, по его словам, оказались безуспешными. "По одному бюллетеню человек проголосовал, а второй он пытался получить достаточно грамотно технически, но не удалось", - уточнил Булаев.

При этом востребованность цифровых участков для голосования в этом году значительно выше, чем в прошлом, заявил заместитель председателя ЦИК . "Надо сказать, что в этом году их востребованность значительно выше, чем в прошлом... Мы понимаем, что идёт конкуренция между этой технологией и дистанционным голосованием, какая из них победит - покажет время", - сказал Булаев.

По данным ЦИК, самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ зафиксирована в Еврейской автономной области - проголосовали уже 70,51% изирателей. Самая низкая пока что явка наблюдается в Смоленской области, где проголосовали всего 19,89% избирателей.

61,75% избирателей проголосовали на выборах главы Татарстана, 53,58% - на выборах главы администрации Тамбовской области, 53,05% - губернатора Краснодарского края. Голосование в этих регионах идет по московскому времени, участки закроются в 20:00.

Явка на выборах главы Ростовской области составляет лишь 29,35%, губернатора Пермского края - 26,82%, губернатора Калужской области - 26,74%, губернатора Иркутской области - 25,95%, губернатора Архангельской области - 22,39% , губернатора Костромской области - 21,99% , а на выборах главы Коми - 20,43%.