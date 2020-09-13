Следственный комитет Российской Федерации Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против депутата городской думы Новороссийска и главы местного отделения "Справедливой России" Михаила Ерохина

Следственный комитет Российской Федерации

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против депутата городской думы Новороссийска и главы местного отделения "Справедливой России" Михаила Ерохина, передает ТАСС со ссылкой на представительницу ведомства Светлану Петренко. Партийного активиста заподозрили в попытке мошенничества на 2,1 млн рублей (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК).

Представитель СК добавила, что "после получения денежных средств Ерохин был задержан на месте происшествия".

По версии следствия, он получил деньги от сотрудника администрации Новороссийска, взамен пообещав, что "подконтрольные ему граждане" не будут устраивать провокации на голосовании, подавать ложные сообщения о нарушении и препятствовать выборам.

Как отмечает ТАСС, Ерохин баллотировался кандидатом в депутаты городской думы 7-го созыва.