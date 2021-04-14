Силовики ранним утром в среду пришли с обысками в редакцию независимого студенческого издания DOXA, а также домой к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич, сообщается в Telegram-канале журнала. Позже стало известно об обыске у еще одной сотрудницы Аллы Гутниковой. Дверь в редакцию выломана.

После обыска Арамяна и Тышкевич отвезли на допрос в Следственный комитет. Тышкевич находится в статусе обвиняемой по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Статус остальных журналистов неизвестен.

Fдвокат Леонид Соловьев, который находится на обыске в редакции DOXA, сообщил "МБХ медиа", что не знает, о каком деле идет речь. По его словам, у Арамяна никакого статуса нет. Самого адвоката не пускали на обыск.

DOXA пишет, обыски в редакции и у корреспондентов проходят из-за видео в поддержку студентов, которое издание удалило по требованию Роскомнадзора. Речь идет об опубликованном в день митингов за Алексея Навального 23 января видеообращении с призывом к школьникам и студентам не бояться угрозы отчисления за участие в митингах.

Роскомнадзор счел, что ролик содержит "склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья". Видео внесено в реестр запрещенных материалов.