ВСЕ ФОТО Рамзан Кадыров заявил, что у Навального нет "морального права" возмущаться тем, что ему не предоставляют Коран

Глава и Правительство Чеченской Республики Накануне Алексей Навальный заявил, что намерен подать в суд на руководство покровской исправительной колонии N2 за отказ выдать ему Коран

Pixabay.com Накануне Алексей Навальный заявил, что намерен подать в суд на руководство покровской исправительной колонии N2 за отказ выдать ему Коран

Мосгорсуд / VK.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился в ответ на жалобы Алексея Навального, которому отказываются выдать Коран в колонии. По мнению Кадырова, оппозиционер не имеет морального права упоминать священную книгу мусульман, так как называет "средневековыми дикарями" мусульманок, носящих хиджаб, и "участвует в акциях против строительства мечетей".

"И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе. От лица мусульман России обращаюсь к сотрудникам колонии, где содержится провокатор: не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду!" - пишет Кадыров в Telegram.

Он назвал Навального "врагом и предателем, который продал свою Родину", и обвинил в провокациях, направленных на то, чтобы "обратить внимание на свою жалкую персону". "Его исламофобские взгляды, образ жизни не имеют ничего общего с верой, тем более с Исламом. И уважающий себя мусульманин не станет прислушиваться к его жалким заявлениям. <...> Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно", - заключил Кадыров.

Накануне Алексей Навальный заявил, что намерен подать в суд на руководство покровской исправительной колонии N2 за отказ выдать ему Коран. Он объяснил, что решил стать "чемпионом Корана из российских политиков-немусульман", так как "вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит". В заключении Навальный планировал "глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка" и даже выучить его наизусть.

Однако в колонии политику не выдают никакие книги, объясняя, что их надо проверить на экстремизм, на что уходит три месяца. Вместо чтения ему предложили смотреть телевизор.

В 2015 году Южно-Сахалинский городской суд признал экстремистским материалом книгу "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", которая состоит из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммеду. Кадыров после этого назвал судью и прокурора "национальными предателями и шайтанами" и пригрозил лично призвать их к ответу.

Позже Сахалинский областной суд отменил решение первой инстанции. Вскоре после этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий относить цитаты Библии, Корана и других священных писаний к экстремизму. Спустя месяц Госдума приняла законопроект.