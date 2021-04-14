Сотрудники ИК-2 в Покрове во Владимирской области передали оппозиционеру Алексею Навальному номер "Новой газеты" с вырезанной статьей. Политик подаст в суд на колонию из-за незаконной цензуры. Информация об этом в среду появилась в телеграм-канале Навального.

Соратники Навального рассказали, что подписали его на газеты и журналы после того, как политик попал в ИК-2. Периодические издания должны были приходить ему с 1 апреля, но "администрация колонии не спешила их выдавать". Только сейчас он получил первую газету - это "Новая газета", выпуск от 5 апреля. Прошедшие почти 10 дней ее проверяла "цензура".

В колонии, по словам соратников Навального, объяснили это тем, что в вырезанной статье содержалась "пропаганда насилия". В пропавшем тексте идет речь о ненавистниках Навального, про которых пишет филолог Гасан Гусейнов. Он выделяет среди недоброжелателей тех, кто хочет смерти Навального, чтобы он "доказал всю серьезность своих намерений".

"По закону периодические издания цензуре вообще не подлежат. За ними и так смотрит Роскомнадзор. Но, как и в случае с Кораном, у администрации ИК-2, видимо, свои представления о том, что считать разрешенным, а что нет, и они не стесняются свои представления применять на деле", - сказано в телеграм-канале.

Во вторник Алексей Навальный заявил, что намерен подать в суд на руководство покровской исправительной колонии N 2 за отказ выдать ему Коран. Он объяснил, что решил стать "чемпионом Корана из российских политиков-немусульман", так как "вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит". В заключении Навальный планировал "глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка" и даже выучить его наизусть.

Однако в колонии политику не выдают никакие книги, объясняя, что их надо проверить на экстремизм, на что уходит три месяца. Вместо чтения ему предложили смотреть телевизор.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала отказ выдавать ему заказанные и привезенные с собой книги "еще одним способом издевательства". А адвокат Максим Пашков назвал проверку Корана на экстремизм незаконной. Он напомнил историю с попыткой признать экстремистской книгу об исламских молитвах, что тогда очень возмутило главу Чечни Рамзана Кадырова. В 2015 году Южно-Сахалинский городской суд признал экстремистским материалом книгу "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", которая состоит из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммеду. Кадыров после этого назвал судью и прокурора "национальными предателями и шайтанами" и пригрозил лично призвать их к ответу.

Позже Сахалинский областной суд отменил решение первой инстанции. Вскоре после этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий относить цитаты Библии, Корана и других священных писаний к экстремизму. Спустя месяц Госдума приняла законопроект.

В конце марта стало известно, что состояние Алексея Навального в колонии ухудшилось. У него сильные боли в спине, пропадает чувствительность ног и рук, обнаружены две грыжи. Соратники политика связывают это с последствиями отравления химоружием семейства "Новичок". Руководство колонии отказывает Навальному в допуске квалифицированного врача, а также не позволяет передать заключенному необходимые лекарства, в связи с чем оппозиционер объявил голодовку с 31 марта. За время голодовки он потерял 8 килограммов, а всего с момента прибытия в колонию в середине марта - 15 кг.

После начала голодовки политик стал находить в своих карманах подброшенные конфеты, а колония внезапно сняла "тотальный запрет" на курицу, существовавший там до прибытия Навального, и объявила закупку цыплят-бройлеров. Адвокаты Навального подали жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с условиями содержания в колонии, указав в том числе на неоказание оппозиционеру должной медицинской помощи.

В начале апреля у Навального поднялась температура и появился сильный кашель, он сообщал, что несколько заключенных из его отряда госпитализировали с туберкулезом. Самого Навального перевели в медсанчасть с подозрением на "ОРЗ". 12 апреля стало известно, что администрация перевела его обратно в отряд и угрожает принудительным кормлением.