Приставы выселили из Среднеуральского монастыря всех жителей под предлогом нарушения норм безопасности

Среднеуральская обитель Спорительница хлебов / Youtube.com 30 марта с проверкой в монастырь приехали сотрудники полиции, МЧС и Роспотребнадзора. Тогда сообщалось, что на номер "112" позвонил человек и сказал, что в монастыре нарушаются санитарно-эпидемиологические правила и организовано несанкционированное питание

Среднеуральская обитель Спорительница хлебов / Youtube.com

Насельникам Среднеуральского женского монастыря, который основал опальный экс-схиигумен Сергий, придется искать новое место жительства. Их начали выселять из обители. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП по Свердловской области.

В ведомство поступил документ, выданный Верхнепышминским городским судом, "о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря, в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности". Суд постановил, что людям опасно находиться на территории этого монастыря.

"Осуществлен выезд по адресу, указанному в исполнительном документе, для осуществления исполнительных действий по решению суда", - сообщили в управлении. По данным ФССП, власти помогают жителям с переездом.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил РИА "Новости", что всех насельников монастыря, которым некуда ехать, разместят в гостиницах и социальных учреждениях. По данным "Интерфакса", для них приготовили номера на базе отдыха "Остров сокровищ" в Екатеринбурге, также их готовы обеспечить трехразовым питанием.

Детский омбудсмен региона Игорь Мороков также заявил, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области не получал жалоб по происходящему в Среднеуральском женском монастыре. "Как я знаю, все прошло спокойно, без эксцессов", - сообщил он. В настоящее время монастырь оцеплен, на территорию никого не пропускают.

Руководство Екатеринбургской епархии намерено оперативно исправить нарушения в Среднеуральском женском монастыре, откуда ранее приставы начали выселять жителей. Сейчас все выселенные из монастыря покинули комплекс и отказались от временного размещения на турбазе "Остров сокровищ", предоставленной правительством Свердловской области, передает ТАСС. Сестры и послушницы могут выбрать любую другую обитель, отметили в пресс-службе епархии.

"Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка. Насельницам Среднеуральского женского монастыря, которым будет необходима гуманитарная или иная помощь, таковая будет оказана епархией", - говорится в сообщении.

В епархии добавили, что "в каждой обители нашей митрополии сестры и послушницы будут приняты с сердечной любовью и заботой". "Предлагаем, как и ранее, монашествующим выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии для продолжения своего монашеского делания", - сказано в материале.

При этом Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственности "за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно, без своевременного прохождения всех необходимых формальностей".

30 марта с проверкой в монастырь приехали сотрудники полиции, МЧС и Роспотребнадзора. Тогда сообщалось, что на номер "112" позвонил человек и сказал, что в монастыре нарушаются санитарно-эпидемиологические правила и организовано несанкционированное питание. До этого на двух монахинь были составлены административные протоколы за отсутствие регистрации. Неделей ранее аналогичные протоколы сотрудники МВД также составили на 15 человек, доставленных из монастыря в полицию.

Бывший духовник монастыря Сергий (Романов) был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги и ряда апостольских правил, а затем отлучен от церкви, но отказался покидать обитель. В конце 2020 года он был задержан и отправлен в Москву. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 (склонение к самоубийству), части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и статьи 330 (самоуправство) УК РФ. Суд в Москве отправил его в СИЗО до 28 мая.

По данным СК РФ, Романов публично призывал к суициду не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре. "В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства", - сообщили в СК. Вину Романов не признает.

7 июля 2020 года суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал Сергия за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей. Адвокат церковнослужителя подала апелляцию, но судья второй инстанции оставила назначенное по делу наказание в силе.

20 июля суд в Верхней Пышме признал Романова виновным в возбуждении ненависти. В основу дела легли высказывания Романова во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре. В них усмотрели признаки возбуждения вражды, розни к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19.