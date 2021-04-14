Арбитражный суд постановил возобновить доступ к заблокированному каналу "Царьграда" в YouTube

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Незговоров

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала "Царьград" к компании Google по поводу блокировки канала в YouTube, сообщил ТАСС сообщил пресс-секретарь владельца телеканала Константина Малофеева Валерий Рукобратский.

По его словам, суд постановил возобновить доступ к "Царьграду" в YouTube и исполнить заключенный договор на монетизацию канала. При неисполнении судебного решения после его вступления в силу с компании Google будет взиматься "прогрессивная неустойка" - 100 тысяч рублей в первые сутки, вторые - 200 тысяч рублей, третьи - 400 тысяч рублей, четвертые - 800 тысяч.

Google в течение двух месяцев имеет право подать апелляцию, до этого времени судебное решение не будет вступать в силу. Управляющий партнер ART DE LEX Дмитрий Магоня, представлявший в процессе интересы Малофеева, назвал решение российского суда прецедентным "как для России, так и в глобальном масштабе".

По его словам, впервые российский суд разрешил дело с участием глобального цифрового гиганта, указав на приоритет российского права на территории РФ, несмотря на то, что компания Google находится в США, Ирландии и других странах.

Кроме того, суд впервые вынес решение по существу на основании новой нормы - статьи 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ (исключительная компетенция арбитражных судов в РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера).

"Впервые российский суд обязал компанию-резидента страны, применившей санкции, исполнять договор, от исполнения которого она отказалась вследствие санкций. Иными словами, суд признал санкции противоречащими публичному порядку РФ применительно к поведению иностранной компании", - указал Магоня.

По его словам, сторона Google в суде заявила, что через девять месяцев цифры неустойки достигнут "всей суммы мирового богатства". "Гуглу придется признать Россию суверенной. Подчиниться ее законам. Или "разориться", как сказал представитель триллионной корпорации в суде. Мы согласны на любой вариант", - написал Малофеев в Telegram. Бизнесмен находится под американскими санкциями с 2014 года.

28 июля 2019 года YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград" без возможности восстановления из-за нарушения экспортного законодательства. Также был заблокирован Google-аккаунт и YouTube-канал общества русского исторического просвещения "Двуглавый орел", председателем которого является Малофеев.

12 апреля 2021 года YouTube заблокировал канал, который вел трансляцию в рамках проекта "Царьграда" "Народное голосование". "Задавая простые вопросы: Чей Крым? Есть ли Бог? Вы за гей-парады? Где учатся ваши дети? Голосовали ли вы за поправки в Конституцию? мы хотим не пустить в Госдуму русофобов и содомитов", - объяснил Малофеев суть проекта.

Эти вопросы, выбранные аудиторией "Царьграда", а это, по словам бизнесмена, "полтора миллиона русских людей", планировалось задавать всем кандидатам в депутаты в Госдуму VIII созыва. На основе ответов и публичной деятельности каждому кандидату предполагалось присвоить рейтинг. Максимальную поддержку канал пообещал "патриотам, православным" и тем, кто "разделяет традиционные ценности".

В первом выпуске проекта были опрошены зампред Госдумы, единоросс Петр Толстой, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, депутат Наталья Поклонская, врио губернатора Хабаровского края, член ЛДПР Михаил Дегтярев, депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. Через час после начала эфира YouTube его заблокировал.