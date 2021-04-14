Мосгорсуд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима бывшего помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, признав его виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия материалов под грифом "совершенно секретно", сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Суд также назначил Воробьеву два года ограничения свободы и лишил его чина действительного государственного советника РФ третьего класса. В ходе прений прокурор просил для бывшего чиновника 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года и штраф.

Суть обвинений в отношении Воробьева может быть раскрыта только после оглашения приговора. Бывший помощник полпреда был задержан в июле 2019 года. Znak.com со ссылкой на информированный источник писал, что Воробьеву вменялась передача за границу информации с заседаний Совета безопасности РФ, в котором состоит полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

"Коммерсант" писал, что Воробьев подозревали в госизмене в пользу Польши. У него были изъяты польский паспорт и записывающая аппаратура. Вину он не признавал.

Воробьев был назначен помощником полпреда в июле 2018 года. В том же году он получил благодарственное письмо от президента Владимира Путина. До этого чиновник занимал должность руководителя аппарата Цуканова в бытность последнего помощником президента, а еще раньше был федеральным инспектором по Карелии.

СМИ называли Воробьева "семейным юристом" и "правой рукой" Цуканова. Сам полпред утверждал, что был шокирован арестом своего помощника. При этом один из знакомых Цуканова отметил в разговоре с журналистами, что у того есть "поразительная способность набирать в команду людей с сомнительной репутацией".