Первые группы школьников стали участниками проекта "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 гг.", который реализует благотворительный фонд "Открытые возможности".

Как сообщается на странице фонда в соцсети "ВКонтакте", школьники посетили историко-образовательную площадку в деревне Ватнаволок Кондопожского района, где построена копия концлагеря, в котором воспроизводится "жизнь и быт малолетних узников финских лагерей".

"В программе для школьников были представлены лекции и занятия от экскурсоводов Петрозаводска, руководителей поисковых отрядов и специалистов по работе с молодежью в области патриотического воспитания. Историк Денис Попов провел для ребят экскурсию по реконструкции и экспозиции и прочитал лекцию о российско-финляндских отношениях, Зимней войне и оккупационном режиме на территории Карелии 1941-1944 гг.", - сказано в сообщении фонда.

Также школьники "получили уникальную возможность побеседовать с руководителем общественной организации "Союз поисковых отрядов Карелии" Александром Николаевичем Осиевым". На днях он был награжден указом президента Владимира Путина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за активное участие в поисковой работе и заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества, подчеркнули в фонде.

"К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки к ребятам не смогли приехать представители Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей, однако ребята смогли посмотреть интервью с бывшим малолетним узником Алексеем Варухиным, записанное накануне экскурсии, и услышать его трагическую историю детства за колючей проволокой", - отмечают "Открытые возможности".

По результатам опроса и анкетирования, более 50 процентов школьников не знали о существовании на территории Карелии концентрационных лагерей. "Историко-образовательная программа проекта получила высокую оценку школьников и педагогов", - заключили в фонде.

Ранее сообщалось, что проект получил почти три миллиона рублей в качестве президентского гранта.

Напомним, для создания макета концлагеря использовались декорации (деревянные бараки, вышки и забор с колючей проволокой), оставшиеся после съемок фильма "Весури". Конструкции сначала перенесли в деревню Шайдома, а после протестов местных жителей - в центр Кондопоги.

"Музей исторической реконструкции военного времени - на фоне умирающей деревни с многочисленными руинами - просто издевка! Какие впечатления, какие мысли вызовет у детей музей - на фоне разоренной, в мирное-то время, деревни? Смогут ли они осознать величие подвига народа, победившего в войне?" - говорила местная жительница Валентина Евсеева.

Из Кондопоги декорации также убрали после претензий жителей и решения районной администрации. Горожанам не понравилось, что под видом благоустройства города в нем решили построить макет концлагеря.

Идею создания бутафорского лагеря не одобрили и несколько бывших узников концлагерей из Кондопожского района.

Однако глава фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова считает, что музей из декораций поможет "сохранить историю и передать ее детям"."Этот проект должен был стать нитью, связывающей нашу общую веру в нерушимость русского народа, узелком "на память", чтобы не забывали", - пояснила она.

По словам Абрамовой, просветительский проект "превратили в выяснение отношений с властью и навязали политический контекст, за всем этим потерялся не только здравый смысл, но и элементарное чувство уважения к чужому труду". "В очередной раз всем доказали - инициатива наказуема, а раздор и скандалы главнее созидания и развития. О каком будущем мы говорим, если мы умеем только разрушать, скандалить и манипулировать?!" - заключила она.