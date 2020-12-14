Белгород №1 / Telegram В воскресенье в интернете появилось видео, на котором запечатлен конфликт белгородских журналистов. Корреспондентка телеграм-канала "Белгород N1" Екатерина Ушакова жалуется, что оператор ГТРК грубо оттолкнул ее

Белгород №1 / Telegram

Глава белгородского телевидения Юрий Помельников, возглавляющий местную "Россию-1" с 2002 года, разрешил операторам во время съемок толкать якобы мешающих журналистов. Об этом рассказал главный редактор телеграм-канала "Белгород 1" Владимир Корнев в соцсетях.

В воскресенье в интернете появилось видео, на котором запечатлен конфликт белгородских журналистов. Корреспондентка телеграм-канала "Белгород N1" Екатерина Ушакова жалуется, что оператор ГТРК грубо оттолкнул ее.

"Вы меня толкнули, я в мусорку упала", - сказала она.

По словам Корнева, речь идет не об отдельном случае, а о системе. Известно, что таких инцидентов было несколько. Операторы ГТРК грубо вели себя с девушками-корреспондентками. Например, 3 декабря во время общения с журналистами врио губернатора Вячеслава Гладкова оператор ГТРК "Белгород" дернул за руку стоявшую с телефоном редактора инстаграма "Белгород N1" Юлию Тимофеенко. Она продолжила транслировать происходящее и промолчала, но вступился находившийся рядом главред "Фонаря" Андрей Маслов. В ответ от оператора он услышал обещание, что в следующий раз его телефон будет разбит. Маслов подробно описал эту ситуацию в своем канале.

Вскоре после конфликта 13 декабря главред "Белгорода 1" позвонил директору ГТРК "Белгород" Юрию Помельникову, чтобы обсудить ситуацию. Тот сообщил, что "лично распорядился толкать тех, кто лезет в кадр". Кроме того, его телеканал якобы снимает всю страну и мир, а сотрудники телеграм-канала и "рядом не стояли с масштабом его работы". В заключение Помельников пообещал, что его подчиненные и впредь будут применять физическую силу, если кто-то будет "лезть в кадр". После этого заявления глава ГТРК бросил трубку.

По мнению Корнева, Помельников живет реалиями 90-х годов, когда началась его карьера, и совсем не видит, как меняется мир, пишет Znak.com. Главред "Белгорода 1" решил не добиваться извинений, так как они "вряд ли будут искренними". Вместо этого Корнев решил придать огласке инцидент, так как "простым читателям тоже будет интересно взглянуть на такое мерзкое закулисье".

С Юрием Помельниковым связались журналисты издания "Подъем", которым он подтвердил, что разрешил своим операторам толкать других журналистов.

"Не надо мешать федеральным каналам. Эти девочки-припевочки, которые перед камерами бегают, это очень плохо. Я сказал уже администрации: "Соберите их всех у меня в зале заседаний, я проинструктирую, как вести себя". Когда выстроили баланс, а перед носом начинают бегать… Оператор то за юбку схватит и уберет в сторону, то еще что. Мы ж не снимаем на планшеты. Надо видеть огромную камеру за 2 млн рублей, если она стоит на штативе, если микрофон "Россия". Но они ж ничего не понимают, эти люди, которые еще образования не имеют. Что должен делать оператор? Первый раз указать, а второй раз уже власть употребить", - подытожил Помельников.