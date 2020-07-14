Компания "Русал", являющаяся вторым крупнейшим акционером "Норникеля", предложила совету директоров сменить команду менеджеров горно-металлургического комбината и перенести головной офис компании в Норильск после череды аварий на предприятии.
"Происходящее в "Норникеле" заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к Совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ", - говорится в заявлении на сайте "Русала".
В компании отметили, что обеспокоены чередой экологических аварий и инцидентов, случившихся за последний месяц, и призвали совет директоров "Норникеля" потребовать от президента ГМК Владимира Потанина поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности.
В минувшее воскресенье дочерняя компания "Норникеля" - "Норильсктрансгаз" - сообщила о разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива, в результате чего произошел разлив около 44,5 тонн авиакеросина.
Это уже третье за полтора месяца экологическое происшествие на объекте предприятия, подконтрольного "Норникелю". В июне на Талнахской обогатительной фабрике, которая входит в "Норникель", произошел сброс отходов из пруда-отстойника хвостохранилища фабрики.
А 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.
По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоемов.
Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. Все это привело к значительному падению стоимости акций компании на Московской бирже.