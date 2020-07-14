ВСЕ ФОТО В минувшее воскресенье дочерняя компания "Норникеля" - "Норильсктрансгаз" - сообщила о разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива, в результате чего произошел разлив около 44,5 тонн авиакеросина

Морская спасательная служба Ликвидации последствий разлива авиационного топлива, 13 июля 2020 года

Морская спасательная служба Ликвидации последствий разлива авиационного топлива, 13 июля 2020 года

Морская спасательная служба

Компания "Русал", являющаяся вторым крупнейшим акционером "Норникеля", предложила совету директоров сменить команду менеджеров горно-металлургического комбината и перенести головной офис компании в Норильск после череды аварий на предприятии.

"Происходящее в "Норникеле" заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к Совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ", - говорится в заявлении на сайте "Русала".

В компании отметили, что обеспокоены чередой экологических аварий и инцидентов, случившихся за последний месяц, и призвали совет директоров "Норникеля" потребовать от президента ГМК Владимира Потанина поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности.

В минувшее воскресенье дочерняя компания "Норникеля" - "Норильсктрансгаз" - сообщила о разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива, в результате чего произошел разлив около 44,5 тонн авиакеросина.

Это уже третье за полтора месяца экологическое происшествие на объекте предприятия, подконтрольного "Норникелю". В июне на Талнахской обогатительной фабрике, которая входит в "Норникель", произошел сброс отходов из пруда-отстойника хвостохранилища фабрики.

А 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоемов.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. Все это привело к значительному падению стоимости акций компании на Московской бирже.