В новосибирской исправительной колонии строгого режима N8 установили красные телефонные будки "для передачи атмосферы Лондона", пишет местное издание NGS.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Внутри кабинок есть даже видеотаксофоны, а в помещении, где они установлены, - изображение Биг Бена.

Все это - "для максимальной передачи атмосферы Лондона", и выглядит, по замечанию издания, "очень-очень странно".

"Восьмая колония у нас выделяется декоративными поделками осужденных, в основном они направлены на ландшафтный дизайн малых архитектурных форм среди учреждений нашей области. У них есть фонтаны, макеты самолетов, боевые роботы и прочие украшения территории", - рассказали в пресс-службе.

Кабинки в стиле лондонских телефонных будок в новосибирской колонии N 8 захотели поставить сами заключенные, рассказал представитель управления ФСИН по Новосибирской области Олег Огуля.

По его словам, ИК-8 специализируется на изготовлении малых архитектурных форм и ландшафтном дизайне и считается лучшим в области в этой сфере. В прошлом году, например, отбывающие тут наказание мастера изготавливали макет "Катюши" ко Дню Победы