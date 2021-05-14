Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 462. Это максимальный показатель с 20 марта, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразился 4 922 901 человек.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Тыва (0,03%). В настоящее время в России продолжает лечение 270 151 человек. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 756, до 4 537 634. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 393 против 392 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 115 116 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,34%, следует из данных штаба.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 3818 (60)
Санкт-Петербург - 739 (35)
Московская область - 648 (10)
Ростовская область - 204 (26)
Воронежская область - 127 (9)
Нижегородская область - 126 (15)
Иркутская область - 120 (8)
Саратовская область - 118 (9)
Республика Саха (Якутия) - 106 (3)
Самарская область - 103 (15)
Свердловская область - 102 (11)
Красноярский край - 102 (8)
Республика Крым - 101 (5)
Пермский край - 97 (8)
Челябинская область - 97 (7)
Краснодарский край - 96 (11)
Волгоградская область - 89 (6)
Республика Башкортостан - 89 (2)
Ленинградская область - 85 (9)
Ярославская область - 79 (3)
Ульяновская область - 77 (4)
Пензенская область - 76 (5)
Тверская область - 75 (5)
Новосибирская область - 74 (4)
Белгородская область - 67 (1)
Алтайский край - 66 (10)
Курская область - 65 (4)
Кемеровская область - 65 (1)
Ивановская область - 62 (2)
Оренбургская область - 61 (4)
Брянская область - 60 (2)
Кировская область - 60
Омская область - 59 (2)
Липецкая область - 58 (3)
Тюменская область - 56 (4)
Ставропольский край - 54 (5)
Калининградская область - 53 (2)
Калужская область - 53
Смоленская область - 52 (6)
Владимирская область - 52 (2)
Архангельская область - 52
Орловская область - 50 (3)
Астраханская область - 50 (2)
Чувашская Республика - 50 (2)
Тульская область - 49 (6)
Ханты-Мансийский АО - 47
Республика Карелия - 46 (2)
Рязанская область - 45 (4)
Удмуртская Республика - 43 (5)
Республика Дагестан - 41 (1)
Вологодская область - 40 (2)
Новгородская область - 39
Тамбовская область - 35 (2)
Республика Бурятия - 35 (2)
Мурманская область - 35 (2)
Курганская область - 34 (2)
Республика Татарстан - 33 (3)
Псковская область - 32
Хабаровский край - 30 (1)
Приморский край - 29 (2)
Республика Мордовия - 29 (1)
Костромская область - 28 (4)
Республика Хакасия - 27 (2)
Республика Коми - 26 (2)
Забайкальский край - 25 (2)
Томская область - 23 (6)
Севастополь - 23 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 19 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 17 (1)
Республика Марий Эл - 15
Амурская область - 15
Карачаево-Черкесская Республика - 14 (2)
Республика Калмыкия - 14 (1)
Сахалинская область - 13 (1)
Республика Северная Осетия - 10 (2)
Республика Ингушетия - 10
Республика Алтай - 10
Республика Адыгея - 9 (2)
Чеченская Республика - 9
Камчатский край - 8
Республика Тыва - 5
Магаданская область - 4 (1)
Чукотский АО - 2
Еврейская АО - 1 (1)
Ненецкий АО - 0