Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 462

Стопкоронавирус.рф В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразился 4 922 901 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 462. Это максимальный показатель с 20 марта, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразился 4 922 901 человек.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Тыва (0,03%). В настоящее время в России продолжает лечение 270 151 человек. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 756, до 4 537 634. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 393 против 392 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 115 116 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,34%, следует из данных штаба.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 3818 (60)

Санкт-Петербург - 739 (35)

Московская область - 648 (10)

Ростовская область - 204 (26)

Воронежская область - 127 (9)

Нижегородская область - 126 (15)

Иркутская область - 120 (8)

Саратовская область - 118 (9)

Республика Саха (Якутия) - 106 (3)

Самарская область - 103 (15)

Свердловская область - 102 (11)

Красноярский край - 102 (8)

Республика Крым - 101 (5)

Пермский край - 97 (8)

Челябинская область - 97 (7)

Краснодарский край - 96 (11)

Волгоградская область - 89 (6)

Республика Башкортостан - 89 (2)

Ленинградская область - 85 (9)

Ярославская область - 79 (3)

Ульяновская область - 77 (4)

Пензенская область - 76 (5)

Тверская область - 75 (5)

Новосибирская область - 74 (4)

Белгородская область - 67 (1)

Алтайский край - 66 (10)

Курская область - 65 (4)

Кемеровская область - 65 (1)

Ивановская область - 62 (2)

Оренбургская область - 61 (4)

Брянская область - 60 (2)

Кировская область - 60

Омская область - 59 (2)

Липецкая область - 58 (3)

Тюменская область - 56 (4)

Ставропольский край - 54 (5)

Калининградская область - 53 (2)

Калужская область - 53

Смоленская область - 52 (6)

Владимирская область - 52 (2)

Архангельская область - 52

Орловская область - 50 (3)

Астраханская область - 50 (2)

Чувашская Республика - 50 (2)

Тульская область - 49 (6)

Ханты-Мансийский АО - 47

Республика Карелия - 46 (2)

Рязанская область - 45 (4)

Удмуртская Республика - 43 (5)

Республика Дагестан - 41 (1)

Вологодская область - 40 (2)

Новгородская область - 39

Тамбовская область - 35 (2)

Республика Бурятия - 35 (2)

Мурманская область - 35 (2)

Курганская область - 34 (2)

Республика Татарстан - 33 (3)

Псковская область - 32

Хабаровский край - 30 (1)

Приморский край - 29 (2)

Республика Мордовия - 29 (1)

Костромская область - 28 (4)

Республика Хакасия - 27 (2)

Республика Коми - 26 (2)

Забайкальский край - 25 (2)

Томская область - 23 (6)

Севастополь - 23 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 19 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 17 (1)

Республика Марий Эл - 15

Амурская область - 15

Карачаево-Черкесская Республика - 14 (2)

Республика Калмыкия - 14 (1)

Сахалинская область - 13 (1)

Республика Северная Осетия - 10 (2)

Республика Ингушетия - 10

Республика Алтай - 10

Республика Адыгея - 9 (2)

Чеченская Республика - 9

Камчатский край - 8

Республика Тыва - 5

Магаданская область - 4 (1)

Чукотский АО - 2

Еврейская АО - 1 (1)

Ненецкий АО - 0

