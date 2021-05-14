Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон Фургал будет баллотироваться в Госдуму по 70-му одномандатному округу

Антон Фургал / YouTube Сергей Фургал

Московский городской суд / ВКонтакте

Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон Фургал будет баллотироваться в Госдуму по 70-му одномандатному округу, пишет Znak.com.

"Во время моих разговоров с отцом он не раз говорил, чтобы я баллотировался в думу. Я согласился с его желанием и пойду на выборы самовыдвиженцем по одномандатному округу N 70 Хабаровского края. Я буду следовать заветам моего отца. Мой отец дал клятву защищать права и свободу жителей Хабаровского края. Я буду следовать заветам моего отца. Я иду как сын за своего отца и горжусь этим", - заявил Антон Фургал.

Антон Фургал добавил, что не стал бы баллотироваться в Госдуму от ЛДПР, так как сам покинул ее ряды "по определенным причинам". "Кроме пиара, ЛДПР ничего не сделала, чтобы как-то помочь моему отцу. Если они предают, то мне зачем с ними идти?" - сказал Фургал.

Округ для участия в выборах Антон, по его словам, также выбрал не случайный. Его сейчас представляет депутат от ЛДПР Иван Пиляев. По некоторым данным, Иван Пиляев может быть дальним родственником Сергея Фургала - мужем племянницы. "Он тоже предал моего отца, поэтому я пойду на выборы против него. Ну и, конечно, 70-й округ - это округ моего отца", - пояснил младший Фургал.

Старшему сыну Сергея Фургала Антону 29 лет, он индивидуальный предприниматель. В 2014 году будучи студентом он баллотировался в хабаровское краевое Законодательное собрание по списку ЛДПР и в гордуму Хабаровска по одному из городских округов, но выборы проиграл.

Ранее Антон Фургал рассказывал изданию Sota.Vision, что сейчас на него оказывается давление - за ним следят и взламывают мессенджеры.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в организации заказных убийств и покушений. Это спровоцировало в крае массовые протестные акции в его поддержку, которые продолжались до конца года. 20 июля Владимир Путин отправил Фургала в отставку, на его место был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.