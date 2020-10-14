Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор бывшему губернатору республики Александру Васильевичу Соловьеву Он осужден на 10 лет колонии строгого режима за коррупцию
 
 
 
Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор бывшему губернатору республики Александру Васильевичу Соловьеву
Моя Удмуртия / YouTube
 
 
 
Он осужден на 10 лет колонии строгого режима за коррупцию
Моя Удмуртия / YouTube

Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор бывшему губернатору республики Александру Васильевичу Соловьеву. Он осужден на 10 лет колонии строгого режима за коррупцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.

Бывший чиновник также выплатит штраф в размере 275 млн рублей по двум эпизодам статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), отметили в пресс-службе.

Адвокат бывшего главы региона Галина Сбоева намерена обжаловать приговор. По ее словам, в деле "были грубейшие нарушения закона", при этом состояние здоровья Соловьева она оценила как "очень плохое". "Позавчера вызывали скорую помощь, прямо с процесса <…>, при этом ему сбили давление, сказали, что он дальше может участвовать в процессе", - отметила она.

Представитель гособвинения Дмитрий Походин заявил, что суд согласился с позицией государственного обвинения в оценке всех исследованных в процессе доказательств, "которые свидетельствуют о виновности Соловьева в получении взяток". "Суд правильно квалифицировал преступные действия по нормам уголовного кодекса", - отметил Походин.

По версии следствия, Александр Соловьев получал взятку в нескольких частях в период с 2014 по 2016 год. Всего им было получено 140 млн рублей, а также доля в уставном капитале ООО "Удмуртстальмост". За вознаграждение губернатор обеспечивал подрядчикам выплаты по госконтрактам и "общее покровительство". Взятки собственник концессионера Александр Забарский передавал директору компании Сергею Полевикову, тот - заместителю министра транспорта Удмуртии Александру Соловьеву, который привозил деньги лично тогдашнему главе региона Александру Соловьеву.

В деле есть второй эпизод, в котором взяткодателем выступал владелец компании "Автодормостстрой" и других фирм Рустем Валеев. Он занимался поставками песка для строительства мостов через Каму и Буй. Следствие считает, что Валеев помог Соловьеву с оформлением дома, который был самостроем. Затем бизнесмен помог продать этот дом, за что получал земельные участки для разработки песка в Камбарском районе и первоочередную оплату со стороны подрядчика.

Александр Соловьев был задержан в Ижевске 4 апреля 2017 года и этапирован в Москву, где ему были предъявлены обвинения. В тот же день он был отрешен от должности президентом России в связи с утратой доверия.

По словам подсудимого, ряд свидетелей в ходе судебных заседаний, в частности бывший замминистра природных ресурсов Удмуртии Александр Кокорин, заявили об оказанном давлении во время следствия, а бывший собственник компании-концессионера Александр Забарский сказал, что вынужден был оговорить подсудимого и деньги ему он не передавал. О фальсификациях в деле Соловьев рассказывал в своем последнем слове в суде.

"Я не понимал, как свидетели могут изменить уже данные ими показания, солгать, оговорить меня в том, что я не совершал. Или некоторых из них заставили так сказать, или так неверно записали показания", - говорил экс-губернатор.

Он просил суд обратить особое внимание на показания свидетелей - бывшего заместителя министра транспорта Александра Михайловича Соловьева (в суде его называли "Соловьев-маленький", отмечал IzhLife) и Руслана Валеева. "Еще в Древнем Риме утверждалось, что свидетельские показания должны быть истребованы преимущественно от тех лиц, честность которых является непоколебимой", - подчеркивал экс-глава Удмуртии. По его словам, Александр Михайлович Соловьев утверждал на следствии и в суде, что лично привозил ему деньги, один раз передавал через водителя, однако это не было подтверждено на суде водителем и Забарским.

"Более того, Полевиков и Забарский указали на Соловьева Александра Михайловича как на единственного человека, который вел переговоры с ними по суммам взятки, условиям передачи и получения, а также он и члены его семьи были фигурантами этого уголовного дела, которые лично получали и перевозили эти деньги", - отметил подсудимый.

По его словам, еще в 2014 году бывший замминистра транспорта закрыл свою задолженность по исполнительным листам на несколько десятков миллионов рублей. "За время строительства мостов через Каму и Буй Александр Михайлович на жену и детей приобрел недвижимость в Испании, работающий бизнес, заимел солидный счет в испанском банке. Все это зафиксировано оперативно-разыскными мероприятиями, но следствием не дана оценка этому", - отметил бывший глава республики. Позднее обвиняемый добавил, что он сам и семья в период его руководства республикой не совершали крупных приобретений, которые не могли бы объяснить.

Экс-глава Удмуртии отметил, что все вопросы, связанные со строительством мостов курировал бывший замминистра транспорта Соловьев: именно он продвигал интересы генподрядчика для получения им новых заказов, в частности по ремонту моста в Ижевске и дорог, будучи председателем комиссий на торгах, оказывал давление на глав муниципалитетов по выделению земельных участков под добычу песка и строительство цехов ООО "Удмуртстальмост". Сам подсудимый, по его утверждению, никогда не участвовал в распределении долей этой фирмы, одним из собственников которой была дочь бывшего замминистра, писал "Коммерсант".

Александр Михайлович Соловьев, по словам подсудимого, также покровительствовал компаниям Валеева, супруга замминистра была фиктивно трудоустроена у него и получала зарплату. Ряд свидетелей указали, что именно Александр Михайлович Соловьев просил концессионера в первоочередном порядке расплачиваться с компаниями Руслана Валеева.

Подсудимый утверждал, что замминистра Соловьев делал все, чтобы продвинуться по службе, а "близость к главе региона позволяли ему оказывать влияние не других чиновников, выставляя свои пожелания за пожелания главы".

В ходе следствия Соловьев признал вину, но потом в суде объяснил это давлением и пыточными условиями содержания. "Нахождение в "Лефортово" для меня было пыткой и каждый день мог быть последним, мне не давали встретиться с адвокатом и семьей, не передавали их письма. Я даже не знал, что мои дочери заключили соглашения с адвокатами. Следователь и назначенный адвокат сказали, что нужно дать показания, чтобы облегчить участь", - заявил экс-губернатор Александр Соловьев.

Он просил снисхождения у суда. "Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Мне 70 лет, у меня тяжелые хронические заболевания, и в случае назначения мне наказания в виде реального срока из тюрьмы я уже навряд ли выйду. Прошу суд освободить меня от выплаты непомерного штрафа. У меня и моей семьи никогда не было таких денег. Большая часть имущества была приобретена задолго до этих событий, и если решили уничтожить меня, то дайте спокойно жить моей семье. Они ни в чем не виноваты", - заключил обвиняемый.

Государственный обвинитель попросил для Александра Соловьева наказания в виде 13 лет заключения в исправительной колонии строгого режима и уплату штрафа в размере 280 млн рублей.