Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор бывшему губернатору республики Александру Васильевичу Соловьеву

Моя Удмуртия / YouTube Он осужден на 10 лет колонии строгого режима за коррупцию

Моя Удмуртия / YouTube

Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор бывшему губернатору республики Александру Васильевичу Соловьеву. Он осужден на 10 лет колонии строгого режима за коррупцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.

Бывший чиновник также выплатит штраф в размере 275 млн рублей по двум эпизодам статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), отметили в пресс-службе.

Адвокат бывшего главы региона Галина Сбоева намерена обжаловать приговор. По ее словам, в деле "были грубейшие нарушения закона", при этом состояние здоровья Соловьева она оценила как "очень плохое". "Позавчера вызывали скорую помощь, прямо с процесса <…>, при этом ему сбили давление, сказали, что он дальше может участвовать в процессе", - отметила она.

Представитель гособвинения Дмитрий Походин заявил, что суд согласился с позицией государственного обвинения в оценке всех исследованных в процессе доказательств, "которые свидетельствуют о виновности Соловьева в получении взяток". "Суд правильно квалифицировал преступные действия по нормам уголовного кодекса", - отметил Походин.

По версии следствия, Александр Соловьев получал взятку в нескольких частях в период с 2014 по 2016 год. Всего им было получено 140 млн рублей, а также доля в уставном капитале ООО "Удмуртстальмост". За вознаграждение губернатор обеспечивал подрядчикам выплаты по госконтрактам и "общее покровительство". Взятки собственник концессионера Александр Забарский передавал директору компании Сергею Полевикову, тот - заместителю министра транспорта Удмуртии Александру Соловьеву, который привозил деньги лично тогдашнему главе региона Александру Соловьеву.

В деле есть второй эпизод, в котором взяткодателем выступал владелец компании "Автодормостстрой" и других фирм Рустем Валеев. Он занимался поставками песка для строительства мостов через Каму и Буй. Следствие считает, что Валеев помог Соловьеву с оформлением дома, который был самостроем. Затем бизнесмен помог продать этот дом, за что получал земельные участки для разработки песка в Камбарском районе и первоочередную оплату со стороны подрядчика.

Александр Соловьев был задержан в Ижевске 4 апреля 2017 года и этапирован в Москву, где ему были предъявлены обвинения. В тот же день он был отрешен от должности президентом России в связи с утратой доверия.

По словам подсудимого, ряд свидетелей в ходе судебных заседаний, в частности бывший замминистра природных ресурсов Удмуртии Александр Кокорин, заявили об оказанном давлении во время следствия, а бывший собственник компании-концессионера Александр Забарский сказал, что вынужден был оговорить подсудимого и деньги ему он не передавал. О фальсификациях в деле Соловьев рассказывал в своем последнем слове в суде.

"Я не понимал, как свидетели могут изменить уже данные ими показания, солгать, оговорить меня в том, что я не совершал. Или некоторых из них заставили так сказать, или так неверно записали показания", - говорил экс-губернатор.

Он просил суд обратить особое внимание на показания свидетелей - бывшего заместителя министра транспорта Александра Михайловича Соловьева (в суде его называли "Соловьев-маленький", отмечал IzhLife) и Руслана Валеева. "Еще в Древнем Риме утверждалось, что свидетельские показания должны быть истребованы преимущественно от тех лиц, честность которых является непоколебимой", - подчеркивал экс-глава Удмуртии. По его словам, Александр Михайлович Соловьев утверждал на следствии и в суде, что лично привозил ему деньги, один раз передавал через водителя, однако это не было подтверждено на суде водителем и Забарским.

"Более того, Полевиков и Забарский указали на Соловьева Александра Михайловича как на единственного человека, который вел переговоры с ними по суммам взятки, условиям передачи и получения, а также он и члены его семьи были фигурантами этого уголовного дела, которые лично получали и перевозили эти деньги", - отметил подсудимый.

По его словам, еще в 2014 году бывший замминистра транспорта закрыл свою задолженность по исполнительным листам на несколько десятков миллионов рублей. "За время строительства мостов через Каму и Буй Александр Михайлович на жену и детей приобрел недвижимость в Испании, работающий бизнес, заимел солидный счет в испанском банке. Все это зафиксировано оперативно-разыскными мероприятиями, но следствием не дана оценка этому", - отметил бывший глава республики. Позднее обвиняемый добавил, что он сам и семья в период его руководства республикой не совершали крупных приобретений, которые не могли бы объяснить.

Экс-глава Удмуртии отметил, что все вопросы, связанные со строительством мостов курировал бывший замминистра транспорта Соловьев: именно он продвигал интересы генподрядчика для получения им новых заказов, в частности по ремонту моста в Ижевске и дорог, будучи председателем комиссий на торгах, оказывал давление на глав муниципалитетов по выделению земельных участков под добычу песка и строительство цехов ООО "Удмуртстальмост". Сам подсудимый, по его утверждению, никогда не участвовал в распределении долей этой фирмы, одним из собственников которой была дочь бывшего замминистра, писал "Коммерсант".

Александр Михайлович Соловьев, по словам подсудимого, также покровительствовал компаниям Валеева, супруга замминистра была фиктивно трудоустроена у него и получала зарплату. Ряд свидетелей указали, что именно Александр Михайлович Соловьев просил концессионера в первоочередном порядке расплачиваться с компаниями Руслана Валеева.

Подсудимый утверждал, что замминистра Соловьев делал все, чтобы продвинуться по службе, а "близость к главе региона позволяли ему оказывать влияние не других чиновников, выставляя свои пожелания за пожелания главы".

В ходе следствия Соловьев признал вину, но потом в суде объяснил это давлением и пыточными условиями содержания. "Нахождение в "Лефортово" для меня было пыткой и каждый день мог быть последним, мне не давали встретиться с адвокатом и семьей, не передавали их письма. Я даже не знал, что мои дочери заключили соглашения с адвокатами. Следователь и назначенный адвокат сказали, что нужно дать показания, чтобы облегчить участь", - заявил экс-губернатор Александр Соловьев.

Он просил снисхождения у суда. "Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Мне 70 лет, у меня тяжелые хронические заболевания, и в случае назначения мне наказания в виде реального срока из тюрьмы я уже навряд ли выйду. Прошу суд освободить меня от выплаты непомерного штрафа. У меня и моей семьи никогда не было таких денег. Большая часть имущества была приобретена задолго до этих событий, и если решили уничтожить меня, то дайте спокойно жить моей семье. Они ни в чем не виноваты", - заключил обвиняемый.

Государственный обвинитель попросил для Александра Соловьева наказания в виде 13 лет заключения в исправительной колонии строгого режима и уплату штрафа в размере 280 млн рублей.