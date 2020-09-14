Врачи омской скорой помощи, госпитализировавшие Алексея Навального 20 августа сразу после того, как он потерял сознание, не обнаружили после первых тестов повышения уровня сахара в его крови, а также не увидели признаков нарушения обмена веществ и нехватки углеводов, сообщает Reuters со ссылкой на пять анонимных "медицинских источников", которые, как утверждает агентство, "заговорили впервые".

Ранее представители Минздрава утверждали, что якобы именно нарушение обмена веществ было причиной ухудшения здоровья лидера оппозиции Алексея Навального. Также утверждалось, что оппозиционер мог измучить себя до полусмерти стрессами и диетой. Кроме того, впасть в кому можно и вовсе без видимых причин.

Четыре из пяти источников, давшие комментарии Reuters, рассказали, что наблюдали у Навального "клиническую картину отравления" с соответствующими симптомами. При этом три источника подтвердили, что сделали политику несколько инъекций для снятия симптомов, но это не был атропин, поскольку они не подозревали отравление фосфорорганическими соединениями, передает радио "Свобода".

Три источника отметили, что предположение об отравлении возникло сразу. Его озвучили членам экипажа спутники Навального, а затем эта информация была передана фельдшерам. Лечащий врач оппозиционного политика Анастасия Васильева говорила, что у него никогда не было проблем с обменом веществ и уровень сахара был в норме.

Источник, наблюдавший за процессом лечения Навального в омской больнице, сообщил, что около десяти лечивших его клиницистов не сомневаются в причинах ухудшения здоровья пациента. "Все были уверены, что это отравление, клиническая картина такая", - сказал собеседник агентства.

В материале Reuters также приводятся слова главного токсиколога Омской области Александра Сабаева, который опровергает рассказанное врачами скорой помощи. По его словам, они видели значительное превышение сахара в крови Навального - 13 моль на литр, а другие "метаболические параметры можно было определить только с помощью анализа, сделанного уже в больнице". Он тоже отметил, что медики не вводили Навальному атропин.

На прошлой неделе Александр Сабаев говорил другое: мол, он изначально подозревал у Навального отравление и дал ему небольшую дозу атропина в больнице, а свое мнение об отравлении изменил после получения результатов лабораторных анализов из Москвы, которые, по его словам, не показали никаких признаков присутствия в организме токсинов. Некоторые медицинские источники предположили, что введенная доза атропина и спасла Навальному жизнь, так как этот препарат является антидотом в случае применения боевого отравляющего вещества типа "Новичок".

Reuters со ссылкой на источник в омской больнице сообщает, что приказ "освободить Навального и отправить его самолетом на лечение в Германию поступил непосредственно из Кремля". Причины такого решения медикам не объяснили. "Мы сидели в кабинете, когда позвонили из Кремля и сказали отпустить больного. Все вздохнули с облегчением", - приводит агентство слова неназванного врача омской больницы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что "администрация президента не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах страны".

Глава МИД ФРГ посоветовал России обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяли пробы у Алексея Навального в берлинской клинике Charite, и Россия как член ОЗХО может направлять ей свои запросы по инциденту с Навальным. С таким утверждением выступил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, передает ТАСС.

"Германия в соответствии с параграфом 8 Конвенции о запрещении химического оружия не только объяснилась с ОЗХО, но мы официально попросили о технической поддержке. С этой целью организация уже взяла пробы в Charite, - сказал он. - Сейчас ОЗХО проведет процедуры в соответствии с ее положениями. Россия является членом этой организации и может обратиться в ОЗХО".

Министр заявил, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", что является "серьезным нарушением международного права". "Это, наряду с институтом в Германии, доказали независимо друг от друга две специальные лаборатории", - сказал министр. Поэтому, по его словам, сейчас ОЗХО - та международная организация, "к которой может обратиться российская сторона".

Между тем Генеральная прокуратура России 14 сентября направила новый запрос о правовой помощи в Германию по инциденту с Алексеем Навальным, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, "ответ на направленный 27 августа запрос о правовой помощи пока не поступил".

Вместе с тем, отмечают в ведомстве, "по инициативе клиники Charite проведено токсикологическое исследование". Его результаты "имеют значение для полного, объективного и всестороннего установления обстоятельств, повлекших госпитализацию" Алексея Навального.

"В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального А. А., - говорится в сообщении. - Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином. Он отметил, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.