Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Президент Союза архитекторов Николай Шумаков

АГН Москва / Сергей Киселев

Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади, сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков Агентству городских новостей "Москва".

"Буквально час назад мы приняли решение закрыть этот конкурс. Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться", - сказал Шумаков.

По его словам, изначально конкурс нес идею сохранения Мавзолея и проводился только на тот случай, если тело будет вынесено.

"Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс. В ближайшие года точно его не повторим. Чтобы восстановиться, нужно пятилетку потратить на это, я давно столько негатива в жизни не получал", - добавил Шумаков.

Напомним, на днях Союз архитекторов России сообщил об объявлении всероссийского конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной Площади. Решение о проведении конкурса было принято 25 августа, но его положения были утверждены и опубликованы только 11 сентября.

Целью конкурса называлось создание банка идей по ре-использованию мавзолея.. С учетом близости построенного Алексеем Щусевым сооружения к Музею русской архитектуры на Воздвиженке, "представляется целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий Мавзолея - фанерной, деревянной и гранитной", было сказано на сайте Союза архитекторов.

В СА подчеркнули, что никакого политического заказа на проведение конкурса нет. Творческое состязание является спецпроектом фестиваля "Зодчество" и призвано собрать "максимальное количество архитектурных идей, какими бы неоднозначными они ни были".

К участию приглашались студенты, архитекторы, художники, дизайнеры. Цель конкурса, по словам организаторов, состоит в том, чтобы создать банк идей по ре-использованию Мавзолея - безусловного шедевра архитектуры ХХ века.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу Союза архитекторов "провокационной", при этом в суть конкурса, по всей видимости, не вникал, так как начал обвинять устроителей в попытках "что-то там ломать, перекраивать".