Леонид Кострома

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома управлением Следственного комитета по Москве совместно с ФСБ задержан по подозрению в получении взятки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По данным источника агентства, Кострома задержан после проведения следственных действий. По его словам, чиновнику инкриминируют получение взятки.

Другой источник уточнил, что московский чиновник подозревается во взятке на сумму более 4 млн рублей. "Он был задержан с поличным", - уточнил собеседник агентства, добавив, что следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

Телеканал РЕН ТВ утверждает, что чиновника задержали при получении взятки в размере более 3 млн руб. За такую сумму, по словам источника, Кострома обещал "оформить" связанный с благоустройством контракт для начальника отдела Городского агентства по управлению инвестициями Москвы. Операция по задержанию чиновника проходила на Новом Арбате.

Позднее в четверг стало известно, что Леонид Кострома находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Об этом сообщил зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев. По его словам, Кострома помещен в ИВС-1, жалоб на условия содержания у него нет.

По данным с сайта мэра Москвы, Собянин назначил Кострому на эту должность летом прошлого года. Он курировал вопросы социально-экономического развития Москвы и работу аналитического центра при столичном правительстве.