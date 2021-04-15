"Роснефть" потребовала от издания "Собеседник" 500 млн рублей из-за статьи о "персональном горнолыжном курорте" Путина

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Компания "Роснефть", которой руководит Игорь Сечин, подала иск о защите деловой репутации на 500 миллионов рублей к изданию "Собеседник" и его журналисту Олегу Ролдугину. Об этом "МБХ медиа" сообщил сам Ролдугин.

По его словам, претензии "Роснефти" связаны с его статьей в "Собеседнике" от 31 марта. В публикации говорилось, что шале "Лунная поляна" в Адыгее, которое по документам принадлежит "Роснефти", используется как "персональный горнолыжный курорт" президента России Владимира Путина. "Требуют 500 миллионов. Фразы смешные, я не понимаю сути претензий по этим фразам", - пояснил Олег Ролдугин.

Всего в исковых материалах приводится шесть фраз. Одна из них звучит так: "Очевидно, что ради "Роснефти" и тем более персонально ради Игоря Сечина (который до лыж не особо охоч) Кремль, ФСО и ФСБ так стараться не будут".

"Видимо "Роснефть" и Игорь Сечин считают, что Кремль, ФСО и ФСБ будут стараться персонально", - сделал вывод Олег Ролдугин, комментируя иск.

Кроме того, нефтяная компания считает порочащими сведениями следующие фразы: "Для более приватных развлечений к услугам главы государства недавно был построен персональный горнолыжный курорт, где играют уже не в демократию, а в секретность" и "хотя заказчиком создания полигона (то есть его финансистом) и выступает "Роснефть", общее руководство проектом строительства объекта осуществляет все-таки Управделами".

"Роснефть" и лично ее руководитель Игорь Сечин не раз судились с российскими СМИ - и чаще всего добивались от них опровержений и извинений. Например, в 2020 году "Роснефть" потребовала от РБК 43 миллиарда рублей из-за статьи о схеме продажи венесуэльских активов компании, но отозвала иск после извинений издания.

Весной 2021 года "Роснефть" подала в суд на "Новую газету", "Важные истории", Bloomberg и "Дождь" из-за материалов о компании. Часть исков была связана со статьей "Важных историй" о покупке доли в итальянском производителе шин Pirelli для "Роснефти". Позднее в суд на "Важные истории" и "Дождь" подала также героиня этой статьи.

В начале апреля ФСБ провела обыски в редакции "Важных историй" и в квартире главного редактора издания Романа Анина по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Его возбудили еще в 2016 году, оно касается материала Анина о яхте тогдашней супруги руководителя "Роснефти". Анин проходит по делу как свидетель.