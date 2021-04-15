Мировой судья участка N276 на заседании в Перовском районном суде Москвы назначил юристке ФБК* Любови Соболь год исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства по делу о проникновении в квартиру тещи предполагаемого отравителя Алексея Навального. Соболь назначен испытательный срок на год, сообщает "Медиазона".

Судимость будет погашена через год, если оппозиционерка не будет совершать административные нарушения и будет отмечаться в УИС, сообщила судья Инна Шилободина.

Суд решил, что оппозиционерка нарушила "гарантированное Конституцией" право тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева Галины Субботиной, жены Кудрявцева и ее сына на неприкосновенность жилища. Согласно фабуле обвинения, некие "лица" в интернете решили проникнуть в квартиру Кудрявцева и "наняли" для этого Любовь Соболь, целью которой, по версии обвинения, была "популяризация" собственной личности.

По версии обвинения, оппозиционерка "разработала план преступления". Она неоднократно пыталась открыть тамбурную дверь с помощью своего сотрудника, неосведомленного о ее планах, но не смогла этого сделать и проникла в квартиру, введя в заблуждение курьера по доставке пиццы.

Согласно материалам, Соболь, "обладая превосходящей силой, применила в отношении Субботиной насилие", подавила ее сопротивление, "умышленно, с целью незаконного проникновения", прошла в квартиру и "достигла таким образом своей преступной цели - проникновения в квартиру".

Судья заявила, что доказательств вины Соболь достаточно для вынесения приговора, а экспертизы дают ясную картину дела. В числе доказательств значится видео из анонимного телеграм-канала "Товарищ майор", которое сторона защиты требовала признать недопустимым доказательством, передает "МБХ медиа".

При этом суд не принял во внимание экспертизы, предоставленные защитой, так как они не соотносятся с показаниями свидетелей и потерпевших и другими доказательствами. Показания потерпевших и свидетелей, со всем согласуются, сочла судья Шилободина. Тезисы о процессуальных нарушениях признаны несостоятельными.

На заседание суда Соболь пришла в футболке с надписью: "Где уголовное дело по отравлению Навального?" Вокруг ее стола выстроились семь судебных приставов. Решение суда Соболь назвала "позором и стыдом", а сам процесс- "классическим путинским судом". Она будет обжаловать приговор, который считает необоснованным, так как потерпевшие писали в своих первоначальных показаниях, что моральный и физический вред им не был причинен.

Вот так выглядит зал заседания "суда", где мне начали зачитываться приговор по делу отравителя Навального Кудрявцева?￢ﾀﾍ♀️ pic.twitter.com/D9ovKB2dwk — Соболь Любовь (@SobolLubov) April 15, 2021