ВСЕ ФОТО В Омске 72-летнего инвалида - сторонника СССР обвинили в подготовке вооруженного захвата власти

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Центральный суд Омска 11 июля поместил под домашний арест 72-летнего инвалида Владимира Бесхлебного по обвинению в организации экстремистского сообщества. Он отрицал распад СССР и был председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР"

Центральный районный суд г. Омска Суд отправил Бесхлебного под домашний арест по статье об организации экстремистского сообщества

Президиум Верховного Совета РСФСР / Youtube.com

Центральный суд Омска 11 июля поместил под домашний арест 72-летнего инвалида Владимира Бесхлебного по обвинению в организации экстремистского сообщества. Он отрицал распад СССР и был председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР". Сотрудники УФСБ утверждали, что он готовил "вооруженный захват власти". У пяти его соратников, а также в двух омских офисах движения прошли обыски, пишет "Новая газета".

На прошлой неделе в 7 часов утра в квартиру, где проживает пенсионер, ворвались трое спецназовцев с автоматами в черной форме без опознавательных знаков, в бронежилетах и масках. С ними были два человека в штатском, которые предъявили супруге Бесхлебного постановление об обыске. Силовики изъяли компьютер, телефоны и документы, включая паспорт советского образца, государственные печати РСФСР и другие документы.

Суд отправил Бесхлебного под домашний арест по статье об организации экстремистского сообщества (ч.1 ст. 282.2 УК). По словам членов созданного Бесхлебным "Омского исполкома Совета народных депутатов", следствие намерено доказать подготовку им захвата власти. При этом пенсионер несколько лет назад попал в аварию и ограничен в передвижении.

Еще одним фигурантом дела стал Владимир Жигалин, фигурирующий в постановлении следствия как координатор "экстремистской организации" в пригородном селе Красноярка. У него и у другой сторонницы Бесхлебного Ларисы Хруцкой был проведен обыск, в ходе которого у обоих изъяли флешки, компьютер и телефоны, а также документы, в том числе не относящиеся к делу. В вооруженный захват власти, якобы планировавшийся инвалидом, они также не верят.

Обыски также прошли у ветерана-афганца, председателя омского отделения "Боевого братства" Евгения Мякишева. В постановлении следствия он назван "телохранителем Бесхлебного". Также прошли обыски у местных жительниц Светланы Крайней, Антонины Заболотной, а также в двух офисах исполкома, расположенных в центре города. "Президиум Верховного Совета РСФСР" опубликовал в своем печатном органе протест на действия силовых органов Омской области, который будет "направлен всему мировому сообществу".

В июле 2018 года в Зеленограде прошли обыски у 56-летнего Сергея Тараскина, который называет себя президентом СССР. Сообщалось, что "правителя" подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статья 280 УК), против него возбуждено уголовное дело.

В 2008 году Тараскин открыл в Зеленограде стоматологическую клинику. Однако из-за финансового кризиса бизнес лопнул, и Тараскин увяз в судебных тяжбах. На одном из судебных заседаний он объявил себя врио президента СССР, объяснив, что эта должность была свободна более 18 лет, и никто из солдат и офицеров Советской армии, которые должны были исполнить собственную воинскую присягу, на эту должность не вступал.

Позже Тараскин пришел к мысли, что де-юре продолжает свое существование не только Советский Союз, но и РСФСР, а также Российская империя. Поэтому он совмещает должности президента и верховного главнокомандующего СССР, президента и верховного главнокомандующего РСФСР, а также императора и главнокомандующего Российской империи. Своей целью Тараскин видит "восстановление всех структур, органов и организаций указанных субъектов, а также возвращение власти народу", тогда как Российская Федерация, по мнению Тараскина, является "организованной преступной группировкой с признаками тоталитарной секты".

В апреле 2017 года десять жителей Нижнего Тагила попытались через суд вернуть гражданство СССР. Они заявили, что нынешняя власть нелегитимна, а обменять советские паспорта на современные их заставили обманом.

Интересы одной из истиц представляли глава "профсоюза коренных народов "Урал" Светлана Шерсткова и председатель правления некоммерческого партнерства "Нижнетагильский центр управления здоровьем", бывший милиционер и "общественник" Петр Афанасенко. Он называет себя "временно исполняющим обязанности главы города Нижний Тагил Российской Советской Федеративной Социалистической Республики".

"Правительство Союза Советских Социалистических Республик", также именуемого "Союзом Славянских Сил Руси", проводит съезды и читает лекции, на которых убеждает граждан, в частности, перевести свое имущество "на баланс" несуществующего государства. К журналистам обращались родные некоторых приверженцев этой идеи, которые отдавали в организацию десятки тысяч рублей и чуть было не переписывали квартиру на неких аферистов.

В марте 2018 года сообщалось о задержании в Екатеринбурге члена незарегистрированной общественной организации "Свердловская область РСФСР в составе СССР", структурного подразделения "Союза Славянских Сил Руси - СССР" Андрея Злоказова, который, согласно найденным при нем документам, является Полномочным представителем президента СССР, Главой Свердловской области РСФСР, Главным законодателем, Председателем военного трибунала, Главным судьей, Председателем КГБ и прочее. Эта организация была создана в 2010 году также по инициативе Сергея Тараскина.