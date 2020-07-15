Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском СИЗО "Лефортово" по обвинению в организации убийств и покушении на убийство, не знает о митингах в его поддержку

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Телевизор в камере у него не работает, а членам Общественной наблюдательной комиссии "запретили об этом говорить", сообщила представитель ОНК Ева Меркачева (цитата по ТАСС)

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском СИЗО "Лефортово" по обвинению в организации убийств и покушении на убийство, не знает о митингах в его поддержку. Телевизор в камере у него не работает, а членам Общественной наблюдательной комиссии "запретили об этом говорить", сообщила представитель ОНК Ева Меркачева (цитата по ТАСС).

Она навестила Фургала в изоляторе 14 июля вместе с коллегой Борисом Клином. Отвечая на вопрос, как арестованный губернатор относится к акциям в его поддержку, Меркачева сказала, что членам ОНК "не разрешают про такое спрашивать", передает РИА "Новости".

По ее словам, Фургал доволен условиями содержания, находится в хорошем расположении духа, шутит, а коллектив СИЗО называет "дружелюбным". В камере губернатор читает книги из библиотеки изолятора, газеты он получил за 9 июля. От книги "Атлант расправил плечи", которую ему принесли, Фургал отказался.

Он также пожаловался на аллергию: его руки покрылись красными пятнами. "Он сам как медик связывает эту аллергию с ношением перчаток и утверждает, что аллергия может привести к анафилактическому шоку", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Фургал находится на карантинном режиме и пока содержится в камере один. Передач он пока не получал.

После ареста губернатора Хабаровского края в регионе прошло уже несколько стихийных акций протеста, в ходе которых, среди прочих, звучали лозунги за отставку президента РФ Владимира Путина. Самый многочисленный митинг прошел 11 июля. По оценке СМИ, в нем приняли участие 20-35 тысяч человек. Полиция насчитала более скоромное число участников: 10-12 тысяч.

Местные власти поначалу лишь призывали митингующих не допускать беспорядков и агрессии, отмечая, что это может навредить в том числе и Фургалу. При этом в администрации края прямо заявили, что разделяют и уважают позицию жителей региона.

Однако уже 13 июля в Хабаровск с негласным визитом прибыл полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По информации "Коммерсанта", он встречался с представителями краевого правительства и руководством силовых структур. Сам Трутнев объяснил, что приехал убедиться, что местные власти "продолжают выполнять все необходимые для людей функции".

"Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали. Если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать", - сказал он.

Со слов полпреда, власти региона подверглись его критике не из-за протестов, а и-за того, что край привлекает "ничтожно мало" инвестиций и в связи с ситуацией по коронавирусу. Количество заболевших в Хабаровском крае Трутнев назвал максимальным по Дальнему Востоку. Кроме того, он отметил, что хабаровским властям были выделены миллиарды на строительство онкодиспансера и дворца самбо, но ничего не построено.

При этом Трутнев согласился, что протестующие против ареста Фургала имеют право выражать свое мнение. Тот факт, что губернатору были предъявлены обвинения спустя несколько лет после инкриминируемых ему преступлений, полпред объяснил тем, что больше информации появилось именно после избрания Фургала. Напомним, на выборах 2018 года он обошел единоросса Вячеслава Шпорта, который возглавлял Хабаровский край с 2009 года.

На следующий день после визита Трутнева мэр Хабаровска Сергей Кравчук, представляющий "Единую Россию", заявил, что "такие митинги в городе не нужны". По его словам, они "противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие". Он сослался на ситуацию с коронавирусом, усомнившись, что в толпе не было зараженных.

В пресс-службе администрации Хабаровска заявили о жалобах некоторых жителей на шум во время ночных акций протеста: "у пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами".

В Кремле заявили, что "эмоциональный посыл" протестующих "понятен", а ситуация в регионе "действительно весьма нестандартная и эмоционально резонансная". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже сослался на коронавирус, предупредив, что подобные акции могут привести к "эпидемиологическим последствиям". В то же время он порадовался, что провокаций и эксцессов на митингах не было. Он призвал "набраться терпения", отметив, что Фургалу предъявлено очень тяжкое обвинение.