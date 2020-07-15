Ранее в Минобороны России рассказали о хорошем самочувствии добровольцевв центре имени Гамалеи. Сообщалось, что побочных реакций или осложнений после вакцинации у участников испытания нет

Минобороны России / YouTube Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции была разработана Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ее испытания начались в июне одновременно в Сеченовском университете и Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко

Минобороны России / YouTube

Добровольцы, которые принимали участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, проводимых в Сеченовском университете, в первые дни после инъекции испытывали повышение температуры. Об этом они рассказали на пресс-конференции, о которой сообщает РБК.

По словам участницы испытаний Анны Гуткиной, в первые два дня у нее была температура 38 и озноб. Эти симптомы удалось снять парацетамолом. Гуткина также рассказала, что за испытания добровольцам заплатят около 100 тысяч рублей, но пока они этих денег не получили.

Другой доброволец Георгий Смирнов сообщил, что вечером в первый день после введения вакцины у него заболела голова, а утром поднялась температура до 37,5 градусов. Побочные явления также удалось сбить парацетамолом.

Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции была разработана Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ее испытания начались в июне одновременно в Сеченовском университете и Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первые партии вакцины поступят в медучреждения уже в середине августа, а массовое производство начнется в сентябре.

Ранее в Минобороны России рассказали о хорошем самочувствии добровольцевв центре имени Гамалеи. Сообщалось, что побочных реакций или осложнений после вакцинации у участников испытания нет. Первая группа добровольцев выписана из Сеченовского университета и госпиталя имени Бурденко. Одна из участниц испытаний сообщила РБК, что они получат по 100 тысяч рублей, но деньги им пока не выплатили.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук сообщила, что участники испытаний в Сеченовском университете чувствуют себя хорошо после вакцинации, а побочные реакции, наблюдавшиеся у добровольцев, были незначительными и не отличались от реакций на другие вакцины. Следующую группу участников исследований выпишут 20 июля, если их самочувствие останется таким же.

К началу клинических испытаний вакцин от коронавируса готовится и государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Там уже завершены лабораторные испытания прототипов вакцин на чувствительных животных, а регистрация первого вакцинного препарата может пройти уже осенью.

Разработкой вакцины от коронавируса, помимо НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и "Вектора", также занимаются компания "Биокард" и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт (НИИ) вакцин и сывороток. Кроме того, свою вакцину создают в ФМБА России и в МГУ имени Ломоносова. При этом эксперты отмечают, что российские разработчики вакцины от коронавируса немного отстают по срокам от зарубежных коллег, но при этом делают исключительно смелые прогнозы о времени готовности вакцины для применения. А западная пресса полагает, что препараты тестируются сомнительными методами, чтобы "выполнить амбициозный план президента Путина".