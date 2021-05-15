Александр Хинштейн

АГН "Москва" / Александр Авилов Обновленные правила конфиденциальности WhatsApp обязывают пользователей делиться личной информацией с приложениями группы Facebook. Компании будут передаваться сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей

Moscow-Live / Михаил Тихонов

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пообещал обсудить с Роскомнадзором меры реагирования со стороны России на обновленные правила пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp.

"Считаю, что изменения в политике противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно", - сказал депутат РИА "Новости".

Он отметил, что технически ограничить работу WhatsApp в России возможно, но "сегодня это не обсуждается и завтра не обсуждается", цитирует ТАСС. Эти изменения требуют анализа Роскомнадзора с точки зрения нарушения прав россиян.

"Разговор идет о том, что нам необходимо проанализировать и оценить те изменения в пользовательское соглашение, которые сейчас в ультимативном порядке предлагаются пользователям", - пояснил Хинштейн.

В своем Telegram-канале он заверил, что Госдума не предлагает заблокировать работу WhatsApp в России. "Ни о какой блокировке речи не идет, хотя технически - это сегодня и возможно. Как теоретически возможно и нанесение ракетно-ядерного удара по Вашингтону. Но сама возможность - еще не означает действия", - написал он.

Обновленные правила конфиденциальности WhatsApp обязывают пользователей делиться личной информацией с приложениями группы Facebook. Компании будут передаваться сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Пользователи мессенджера должны были согласиться с новой политикой до 15 мая, с субботы WhatsApp начинает ограничивать "молчунам" функции сервиса.

На первом этапе им будут постепенно блокировать доступ к звонкам и чатам, но пользователи смогут принимать входящие аудио- и видеозвонки, перезванивать при пропущенных звонках, читать полученные сообщения и отвечать на них, если включены уведомления.

На втором этапе пользователям полностью закроют возможность звонить и отправлять сообщения, а также получать уведомления о входящих сообщениях. Вводить ограничения будут постепенно и не одновременно для всех пользователей. Обновление политики конфиденциальности привело к тому, что юзеры начали массово переходить в другие мессенджеры.