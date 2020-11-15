Arthur_Shevtsov / DepositPhotos Очевидцы написали в соцсетях, что на дороге в Киренске были найдены кости, после того как ее посыпали песком от гололеда 13 ноября

Arthur_Shevtsov / DepositPhotos

На автомобильной дороге в городе Киренск Иркутской области обнаружен череп и другие фрагменты человеческих костей. Полиция проводит проверку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

Очевидцы написали в соцсетях, что на дороге в Киренске были найдены кости, после того как ее посыпали песком от гололеда 13 ноября.

Теперь полиция проверяет, где и на каком основании проводившая работы организация брала песчано-гравийную смесь для посыпки. Проверка ведется в рамках административного законодательства.

Как уточнил знакомый с ситуацией источник агентства, по предварительной информации, организация, которая посыпала дорогу по заказу местной администрации, взяла песок возле старого кладбища.

"Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый - наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги", - сказал этот источник.

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