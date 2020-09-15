Бывший председатель комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский, арестованный накануне, заявил, что потратил часть похищенных денег на трудоустройство в мэрию Москвы.

Болучевский проходит по уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, администрация Выборгского района признана по ним потерпевшей стороной. Он уже уволен в связи с утратой доверия, передает "Интерфакс".

Подозреваемый признал себя виновным и сказал, что подчиненные были вынуждены выполнять его указания, переводя государственные деньги на предоставляемые им счета; также он вводил в заблуждение руководство районной администрации по поводу ситуации с бюджетом.

"По словам Болучевского, 350 млн рублей (из похищенной суммы - ИФ) он отдал знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств - обналичил", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на объяснительную записку экс-чиновника.

Параллельно с расследованием уголовного дела областной комитет финансов проводит проверку в районном комитете. В ведомстве отметили, что намерены уволить всех его сотрудников, причастных к махинациям.

По данным следствия, Болучевский, будучи председателем комитета финансов Выборгского района, отчитался о якобы выполненных в 2019 году работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений в Выборге, которые на самом деле не выполнялись. Якобы за эти работы он перевел из бюджета более 700 млн рублей на счета подконтрольных юрлиц. Он стал председателем комитета финансов администрации Выборгского района весной 2019 года. До этого он долгое время был заместителем главы комитета по финансам.

В Выборге проблема сохранения исторических зданий стоит особенно остро. Город появился еще в XIII веке как шведская крепость, а в 1710 году вошел в состав России. Массовое внимание к плачевному состоянию архитектуры в городе привлек блогер-урбанист Илья Варламов в апреле 2017 года.

Через несколько месяцев губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, переизбранный 13 сентября на новый срок, высказался за снос исторических зданий в Выборге и строительстве на их месте культурного пространства: "В свое время были допущены серьезные ошибки, из-за чего сегодня Выборг находится далеко не в лучшем состоянии. И, увы, тот же исторический квартал спасти можно только единственным способом: очистить территорию от разрушений, и по тем же чертежам построить новые дома, отвечающие требованиям сегодняшнего дня".

Согласно открытым данным, за последние четыре года только из федерального бюджета Выборгу выделяли минимум 4,4 млрд рублей на реконструкцию зданий. В июле 2018 года Дрозденко обещал, что, поскольку Выборг получил статус музея, ежегодно на восстановление исторических памятников будет дополнительно привлекаться от 2 млрд до 4 млрд руб. из различных источников. Всего в концепцию сохранения исторической части Выборга, подготовленной за 7,5 млн рублей в 2014 году, вошло 356 объектов.