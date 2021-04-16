Александр Горовой

МВД России

В России возбуждено более 80 уголовных дел, связанных с заражением людей коронавирусной инфекцией по неосторожности. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. Его слова приводит ТАСС. "Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено", - сказал он.

Горовой также отметил, что с момента начала пандемии на территории России установлена уголовная ответственность за распространение ложных сведений, которые касаются эпидемиологических угроз. "23 уголовных дела было возбуждено до конца прошлого года. Усилена ответственность за невыполнение требований законодательства уполномоченных должностных лиц в сфере благополучия населения, более 2 млн протоколов было составлено на конец прошлого года", - сказал Горовой.

В ноябре прошлого года суд в Нижегородской области приговорил журналиста Александра Пичугина к штрафу в размере 300 тысяч рублей за саркастический пост о распространении коронавируса во время празднования Вербного воскресенья. Пичугин опубликовал в своем Telegram-канале "Сорокин хвост" пост о том, что в России проходит "спланированная акция по инфицированию смертельно опасной болезнью", имея в виду празднование Вербного воскресенья и массовое посещение храмов верующими, несмотря на ограничения по коронавирусу в Нижегородской области. Пичугин писал, что акция якобы развязана представителями конкретной организации, чьи имена, "пароли и явки" есть у представителей правоохранительных органов.

Богородский городской суд признал Пичугина виновным в "публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" (ст. 207.1 УК РФ). Прокуратура просила для него 2,5 года ограничения свободы, тогда как, по мнению защиты, суд неправильно оценил текст Пичугина, усмотрев в нем "ложные утверждения о фактах".

По словам адвоката Тумаса Мисакяна, в своих выводах суд вошел в противоречие с назначенной им же экспертизой, согласно которой текст Пичугина представляет собой развернутое оценочное суждение. Сам Пичугин сообщил, что эксперты признали его пост личным мнением, а не новостной заметкой, суд же использовал экспертизу "только в тех пунктах, которые нужны для обвинения". Сам журналист говорил, что своим текстом хотел предупредить читателей о риске заражения и убедить их оставаться дома, не участвовать в массовых мероприятиях и не посещать места массового скопления.