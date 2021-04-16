Монстрация, Москва, 1 мая 2019 года

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Незговоров

Создатель художественной акции "Монстрация", художник Артем Лоскутов сообщил, что из-за распространения коронавируса власти Новосибирска решили отказаться от проведении акции, которая была намечена на 1 мая. Об этом сам Лоскутов рассказал "Новой газете".

"Я общаюсь с администрацией города по поводу первомайского шествия. Насколько я знаю, во вторник было совещание администрации города с Роспотребнадзором, где было принято решение продлить коронавирусные ограничения на месяц", - сообщил художник.

По информации Лоскутова, на совещании заявили, что майских мероприятий, в том числе шествий коммунистов и профсоюзов, в этом году в городе не будет, акция "Бессмертный полк" также пройдет в режиме онлайн.

Официальное заявление об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников обещает опубликовать в понедельник, 19 апреля, при этом о запрете проведения монстрации пока известно только в Новосибирске.

"Мне самому интересно, что за документ выйдет. Потому что пока точно непонятно - звучат формулировки, что это просто рекомендации Роспотребнадзора. <...> Монстрацию - это традиция такая городская - запрещают практически каждый год по разным причинам, тут нового мало, но хочется понять, увидеть документ и узнать, какие причины? Может быть, эти причины можно устранить?", - сообщил Лоскутов, добавив, что ему не очень хочется отменять акцию из-за не очень внятных причин, а заменить ее онлайн-мероприятием не получится.

Он также предположил, что если ситуация не изменится, то в более привычном формате монстрацию проведут уже в 2022 году. Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса "Монстрация" проводилась онлайн. Участники выкладывали свои плакаты с хэштегом #Монстрация2020 в соцсетях, основной темой тогда стали COVID-19 и изоляция.