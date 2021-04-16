В Роструде напомнили о графике выходных в майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напоминает, что первые две рабочие недели мая будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Так, выходные будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Согласно производственному календарю, 1 и 9 мая - праздничные нерабочие дни. "В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час", - пояснили изданию в Роструде.
А 7 мая рабочий день будет полноценным.
В Роструде отметили, что никто не запрещает работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Однако их нужно оплачивать. "Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня", - говорили в ведомстве.
Сделать это можно путем издания локального нормативного акта. А так как унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате, добавили в Роструде.