В Роструде напомнили о графике выходных в майские праздники

rostrud.gov.ru

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напоминает, что первые две рабочие недели мая будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Так, выходные будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.

Согласно производственному календарю, 1 и 9 мая - праздничные нерабочие дни. "В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час", - пояснили изданию в Роструде.

А 7 мая рабочий день будет полноценным.

В Роструде отметили, что никто не запрещает работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Однако их нужно оплачивать. ​"Предоставлен­ие работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных труд­овым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработ­ной платы. Поэтому, если инициатива исхо­дит от работодателя, последний должен ре­шить вопрос об опл­ате этого выходного дня", - говорили в ведомстве.

Сделать это можно путем издания лок­ального нормативного акта. А так как уни­фицированная форма такого приказа не уст­ановлена, он может издаваться в произвол­ьной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставле­нный выходной день подлежит оплате, добавили в Роструде.