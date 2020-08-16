Фото: sotavision / youtube.com Активисты выстроились в цепочку солидарности напротив посольства на Маросейке. В руках собравшиеся держат белые и красные гвоздики и розы, плакаты с политическими лозунгами, воздушные шары

Фото: sotavision / youtube.com

Несколько десятков человек вновь собрались на акцию в центре Москвы, протестуя против прошедших в Белоруссии президентских выборов, сообщает "Интерфакс".

Активисты выстроились в цепочку солидарности напротив посольства на Маросейке. В руках собравшиеся держат белые и красные гвоздики и розы, плакаты с политическими лозунгами, воздушные шары. Люди продолжают прибывать.

Рядом с местом несанкционированной акции дежурят сотрудники правоохранительных органов. Обстановка спокойная.

Акции перед зданием белоруской дипмиссии в Москве проходят ежедневно. Самая долгая из них состоялась накануне и продлилась более 12 часов.