Лавров первым из высокопоставленных лиц высказался о расследовании про отравителей Навального и обвинил Запад в отсутствии этики

Алексей Навальный / Youtube.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в отсутствие реакции Кремля стал первым высокопоставленным лицом, прокомментировавшим громкое расследование о предполагаемых отравителях Алексея Навального из ФСБ. По его словам, "все эти новости забавно читать".

При этом, судя по цитатам главы МИД, которые приводит "Интерфакс", он высказался даже не столько о совместном большом расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, сколько о публикации Sunday Times о попытке повторного отравления Навального, в которой усомнился даже сам оппозиционер, и о статье The New York Times, где говорится, что немецкие спецслужбы давно знают причастных к отравлению Навального лиц.

"Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов", - заявил Лавров.

"И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", - продолжил министр.

Он назвал привычным, что США и другие западные страны "просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили".