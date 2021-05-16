Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 554 случая, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, обнародованных в воскресенье

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Из больниц выписаны 8 573 выздоровевших, умер 391 пациент

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 554 случая, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, обнародованных в воскресенье. Из больниц выписаны 8 573 выздоровевших, умер 391 пациент, сообщает "Интерфакс".

В Москве за последние сутки выявили 2 789 случаев заболевания коронавирусом. По его данным, накануне сообщалось о 3 073 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 284 случая, что составляет 9%.

За сутки коронавирус в столице привел к смерти 56 человек. С начала пандемии скончались 19 242 москвича. Выздоровели от заболевания за сутки 2 414 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 25 тыс. 794 человека. Накануне сообщалось о 2 697 выписанных и 58 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 16 мая составляет 1 млн 137 тыс. 97. С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Еще 767 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 672 - в Московской области, 203 - в Ростовской области, 138 - в Нижегородской области, 133 - в Воронежской области, 121 - в Самарской области, 117 - в Иркутской области, 116 - в Саратовской области, 106 - в Якутии, 102 - в Крыму, по 101 - в Свердловской области, Красноярском крае.

В других регионах России суточный прирост заболеваемости не превышает ста.

С момента распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 940 тыс. 245 случаев коронавирусной инфекции, 115 871 умерших и 4 млн 556 тыс. 073 выписанных.