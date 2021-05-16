В России 20% опрошенных готовы сделать прививку от коронавируса, если это станет единственным шансом выехать за границу

Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Ю. Иванко Среди тех, кто готов вакцинироваться ради поездки за рубеж, оказалось 26% людей моложе 34 лет. Сделать прививку "в любом случае" намерены 14% граждан до 34 лет, 16% россиян от 35 до 44 лет и 24% респондентов в возрасте 45 лет и старше

Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Ю. Иванко

В России 20% опрошенных готовы сделать прививку от коронавируса, если это станет единственным шансом выехать за границу. Это, как передает РИА "Новости", следует из исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Опрос был проведен 13-14 мая среди 1,6 тыс. человек, которые не делали прививки. В опросе приняли участие жители 406 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

Около 18% опрошенных собираются поставить прививку в любом случае, 42% не готовы вакцинироваться ни при каких условиях, 20% затрудняются с ответом. Мужчины заявляли о готовности к прививке чаще, чем женщины (21% против 18%).

Среди тех, кто готов вакцинироваться ради поездки за рубеж, оказалось 26% людей моложе 34 лет. Сделать прививку "в любом случае" намерены 14% граждан до 34 лет, 16% россиян от 35 до 44 лет и 24% респондентов в возрасте 45 лет и старше. При этом 42% опрошенных не хотят вакцинироваться ни при каких условиях, а 20% затруднились с решением.

Мужчины чаще, чем женщины, заявили о готовности привиться как ради выезда за границу (21% и 18% соответственно), так и безотносительно возможности поездки (20% и 16% соответственно).

Преобладают среди тех, кто хочет вакцинироваться при любых условиях, - среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (25%). Такой ответ также дали 16% респондентов с доходом до 50 тысяч рублей и 18% опрошенных с доходом от 50 до 80 тысяч рублей.

Сделать вакцину ради поездки за границу готовы по 19% россиян с доходом до 50 тысяч и от 50 до 80 тысяч рублей, а также 20% граждан с доходом от 80 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин в начале этого месяца заявил, что вакцинацию от COVID-19 в стране прошли более 21 млн человек. Глава государства не уточнил, идет ли речь о тех, кто сделал одну прививку или обе. В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что первый компонент вакцины от коронавируса получили более 11,1 млн человек, а полностью вакцинировались 6,8 млн.