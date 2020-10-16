arh.sledcom.ru В Архангельске возбуждено дело после гибели ребенка, которого задавил пожарный автомобиль

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Управление СК РФ по Архангельской области приняло к производству уголовное дело по факту ДТП с пожарной машиной на пешеходном переходе, в результате которого погиб мальчик, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с общественным резонансом принято к производству уголовное дело, возбужденное СУ УМВД России по Архангельску в отношении 44-летнего водителя ПЧ N 1 ОГПС, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч .3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 13 октября автомобиль "КамАЗ" пожарной службы МЧС, поворачивая с проспекта Ломоносова на улицу Воскресенскую в Архангельске, наехал на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи.

По делу проводятся допросы и назначены экспертизы.

Судя по опубликованному видео инцидента, пожарная машина поворачивала с выключенными спецсигналами, а по переходу в тот момент уже шли или собирались идти несколько человек. Кто-то успел "проскочить" перед многотонной машиной, кому-то пришлось остановиться и пропустить ее. Мальчик на самокате фактически врезался в автомобиль, после чего грузовик его переехал.

Ранее со ссылкой на врио начальника управления МЧС Поморья Александра Бахтина сообщалось, что ведомство выразило готовность оказать поддержку семье погибшего. МЧС совместно с полицией выясняет обстоятельства произошедшего.