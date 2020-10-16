krk.sledcom.ru В Красноярском крае возбудили дело против "неустановленных" чиновников из-за просроченных лекарств на 15 млн рублей

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Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии завело уголовное дело из-за просроченных лекарств для льготников, сообщается на сайте ведомства.

Дело о халатности, повлекшей особо крупный ущерб (часть 1.1 статьи 293 УК), возбуждено против "неустановленных" чиновников из краевого Минздрава.

Как выяснили следователи, с 2018-го по февраль 2020 года чиновники Минздрава сформировали заявку на закупку препарата для льготников. При этом его потребность не была определена количественно и качественно.

В итоге в августе 2018 года Минздрав заключил с одной из аптек государственный контракт на закупку лекарства, которая должна была пройти в три этапа. Для льготников было закуплено в общей сложности 1725 упаковок препарата на общую сумму 30 миллионов рублей.Лекарства пролежали на складе 2 года. В феврале 2020 года истек срок годности. Общая стоимость неизрасходованных медикаментов составила 15 миллионов рублей.

Следователи считают, что бюджету Красноярского края причинен материальный ущерб на общую сумму около 15 миллионов рублей.