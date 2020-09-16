Магасский районный суд Ингушетии вынес приговор бывшему автору оппозиционного издания "Фортанга" Рашиду Майсигову по делу о хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК). Об этом "Новой газете" сообщил адвокат журналиста Магомед Аушев.

Майсигова приговорили к трем годам колонии общего режима. Однако под стражей журналист будет находиться два года и три месяца, так как ему засчитали время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом.

По словам адвоката, ходатайства, которые подавала защита, были рассмотрены, но не были удовлетворены. В частности, защите было отказано в проведении дополнительных судебно-криминалистических экспертиз "с формулировкой, что экспертизы, проведенные ФСБ, никогда не вызывают сомнения", рассказал Аушев.

Адвокат также сообщил, что он и его коллега просили признать недействительными признательные показания Майсигова, полученные под пытками. Сам журналист в своем последнем слове вину не признал и сказал, что дело сфабриковано из-за его журналистской деятельности.

Рашида Майсигова задержали в Ингушетии летом прошлого года. Журналист, работая в оппозиционном издании "Фортанга", активно освещал протесты в регионе из-за соглашения о границе с Чечней. Он рассказывал, что начал получать угрозы, в связи с чем прекратил профессиональную деятельность. Однако от ареста это его не спасло. 13 июля 2019 года домой к Майсигову ворвались силовики.

По словам матери журналиста Фердовс Майсиговой, в ходе обысков на втором этаже дома внезапно обнаружился пакет с белым веществом (наркотиками), а затем "один из силовиков взял с журнального столика кипу бумаг, которых там раньше не было". Как оказалось потом, это были "листовки про Грузию". Скорее всего, речь идет о листовках с призывами присоединения Ингушетии к Грузии, которые распространялись в республике в июне.