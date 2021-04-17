Российский МИД объявил о нежелательности пребывания в РФ украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, задержанного 16 апреля в Петербурге сотрудниками ФСБ. Ему рекомендовано покинуть пределы России в течение 72 часов с 19 апреля, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В субботу МИД вызвал временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило "в связи с противоправной деятельностью" консула. "С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации", - говорится в заявлении МИДа.

ФСБ сообщила, что Сосонюк был задержан во время встречи с россиянином "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России". В спецслужбе заявили, что эта деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер" по отношению к РФ.

В связи с наличием у Сосонюка дипломатического статуса арестовать его невозможно. Он был задержан на несколько часов, после чего вернулся в дипмиссию. В МИД Украины пообещали симметрично ответить на задержание консула, которое назвали "провокацией".