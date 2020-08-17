Басманный суд Москвы арестовал более трех миллионов рублей и два автомобиля (Toyota Land Cruiser и Lexus), принадлежащих бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября.

"Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более трех миллионов рублей, более двух тысяч долларов и две машины - Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение", - цитирует сообщение Мосгорсуда ТАСС. Сейчас там слушается жалоба на арест имущества экс-губернатора. Суд арестовал средства, изъятые при обыске в доме Фургала, а также деньги на его банковском счете.

Сам бывший губернатор утверждает, что большая часть арестованных денег принадлежит его бывшей жене Ларисе Стародубовой. "Она оплачивала из этих денег учебу нашего сына Кирилла, коммунальные услуги и так далее. Я к этим деньгам не имею отношения", - сказал он.

По данным на сайтерегионального правительства, за 2019 год Сергей Фургал задекларировал доход в 8,692 миллиона рублей. В собственности экс-главы региона указаны расположенные в России три земельных участка площадью в тысячу, две тысячи и 2,5 тысячи квадратных метров, два жилых дома площадью 672,2 и 328,1 квадратного метра, две квартиры площадью 76,9 и 29,9 квадратного метра, а также хозяйственное строение площадью 20 квадратных метров. Также у него в собственности значатся два автомобиля Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser и две моторные лодки "Меркурий" и "Прогресс-4". Доход Фургала за 2018 год составил около 5,5 миллионов рублей.

Сергея Фургала задержали в начале июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.

В конце июля стало известно, что Фургала проверят на причастность к совершению еще одного убийства и покушению на убийство местных предпринимателей. Уголовное дело по этим статьям было возбуждено еще в 2004 году и касалось неких предпринимателей, занимавшихся ломом черных и цветных металлов. Однако тогда уголовное дело в отношении Фургала было закрыто: его отпустили спустя два дня после задержания, а дело против него прекратили.

При этом Фургал оказывал "серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции" и давление на возможных свидетелей, а также мог уничтожить доказательства своей причастности к преступлению. Фамилии Фургала и Мистрюкова тогда даже не внесли в базу учета лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело. А при составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Сергея Фургала "по странной случайности" была допущена ошибка.