От Путина на ежегодной большой пресс-конференции ждут реакции на расследование об отравителях Навального и имена заказчиков убийства Немцова

Пресс-служба Президента России Мероприятие начнется в полдень по московскому времени. Телеканалы заложили на него в свои сетки вещания три часа, но реальную продолжительность пресс-конференции спрогнозировать невозможно

moskva-putinu.ru

17 декабря президент России Владимир Путин проведет 16-ю по счету ежегодную большую пресс-конференцию. В связи с пандемией она пройдет полностью в удаленном формате - Путин будет находиться в своей резиденции Ново-Огарево, федеральные и зарубежные журналисты - в Центре международной торговли в Москве, региональные репортеры - в своих регионах на специальных площадках в каждом из федеральных округов.

Будут задействованы и элементы "Прямой линии", во время которой президенту могут задать вопрос простые россиян и которая в этом году из-за коронавируса не проводилась. Прямой возможности задать вопрос президенту у граждан не будет, но вплоть до завершения пресс-конференции обращения принимаются через приложение "Москва-Путину", сайт Moskva-Putinu.ru и кол-центр.

Мероприятие начнется в полдень по московскому времени. Телеканалы заложили на него в свои сетки вещания три часа, но реальную продолжительность пресс-конференции спрогнозировать невозможно. В прошлом году она длилась 4 часа 18 минут, Путин успел ответить 57 журналистам, включая 8 иностранных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пресс-конференция будет "весьма и весьма продолжительным мероприятием, насыщенным по содержанию", передает ТАСС.

В этом году аккредитацию получили 774 журналиста, что почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. В Центре международной торговли будут работать 247 представителей федеральных и иностранных СМИ. Для региональных журналистов создали площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке. Некоторые журналисты кремлевского пула будут находиться непосредственно в Ново-Огарево, сообщает "Интерфакс".

Одним из основных элементов шоу в прошлые годы были ухищрения, на которые журналисты шли ради привлечения внимания Путина к своей персоне. В ход шли транспаранты, игрушки, костюмы и т.д. В этот раз из-за измененного формата такие способы вряд ли подействуют, но Кремль все же предупредил о запрете плакатов больше формата А4.

Телевизионным журналистам рекомендовано не использовать радиомикрофоны и другие радиосистемы, создающие технические помехи, а фотографам разрешено работать со вспышкой только в течение первых 10 минут пресс-конференции.

Ожидается, что у Путина обязательно спросят про недавнее расследование об отравителях Алексея Навального: пока никакой реакции от властей не последовало, кроме комментария главы МИД Сергея Лаврова, который заявил, что такие новости "забавно читать", и традиционно обрушился с критикой на Запад. Песков после выхода расследования прервал всякое общение с журналистами под предлогом подготовки к пресс-конференции.

В последний раз глава государства комментировал дело Навального на встрече с представителями Совета по правам человека 10 декабря. Комментируя отсутствие уголовного дела по поводу отравления оппозиционера, Путин заявил, что "если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело".

От президента на грядущей пресс-конференции также ждут имен заказчиков убийства Бориса Немцова, которые он ранее обещал назвать. В частности такой вопрос готовит "Эхо Москвы", сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Песков не исключал, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию о деле обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Федеральные агентства, перечисляя наиболее ожидаемые вопросы, имена Навального и Немцова не называют. По данным РИА "Новости", россиян в этом году больше всего волнуют социальные темы: продление льготной ипотеки, повышение пенсий, ограничение роста цен на продукты, права дольщиков, дистанционное обучение, стоимость лекарств, прививки...

Что касается внешней политике, то, скорее всего, не обойдется без вопросов о выборах президента США, на которых победил Джо Байден, Нагорном Карабахе, ситуации в Белоруссии.

По данным опроса ВЦИОМ, 81% слышали о пресс-конференции Путина, чуть более половины (52%) знают дату ее проведения. При этом смотреть прямой эфир собираются только 32%, в основном это люди от 60 лет (59%). Еще 12% намерены посмотреть отдельные фрагменты выступления.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, НТВ и "Мир", а радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".