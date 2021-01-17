Вечером в воскресенье в Россию из Германии после лечения от отравления "Новичком" возвращается Алексей Навальный. К его сторонникам в России приходят сотрудники полиции и пытаются вручить предупреждения о недопустимости "несогласованных мероприятий"

Фото: Николай Ляскин / twitter.com В Санкт-Петербурге утром были задержаны координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Ирина Фатьянова и активист Илья Гантварг. Как сообщила Фатьянова в Twitter, полиция сняла их с поезда, на котором они ехали в Москву, чтобы встретить Навального

Фото: Фатьянова Ирина / twitter.com

Вечером в воскресенье в Россию из Германии после лечения от отравления "Новичком" возвращается Алексей Навальный. К его сторонникам в России приходят сотрудники полиции и пытаются вручить предупреждения о недопустимости "несогласованных мероприятий".

В Санкт-Петербурге утром были задержаны координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Ирина Фатьянова и активист Илья Гантварг. Как сообщила Фатьянова в Twitter, полиция сняла их с поезда, на котором они ехали в Москву, чтобы встретить Навального.

Активистов доставили в 76 отдел полиции, где продержали почти три часа. "Протоколы не составляли, ничего не вменяли, взяли объяснение по жалобе неизвестного гражданина в КУСП, с которой не ознакомили. Интересно, что за гражданин жалуется и снимает с поездов?" - написала Фатьянова, добавив, что стоимость пропавших билетов на поезд никто не компенсирует. В итоге активистам вменили ст. 20.20 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Также сообщается о задержании нескольких сторонников Навального в аэропорту и на вокзалах. Активисты ехали в Москву, чтобы встретить политика. В качестве причины жалобы называется анонимная жалоба на то, что они якобы готовили в столице некую акцию.

В Ленинградской области сотрудники полиции конфисковали автомобиль Volkswagen местного оппозиционера, координатора "Открытой России" Дмитрия Скурихина. Скурихин собирался ехать на машине в Москву, чтобы встречать Алексея Навального. Поводом для конфискации стали наклейки на автомобиле - "Скажи Путину „нет"!" и "Не признаю Путина президентом". В полиции объяснили, что автомобиль изымают для экспертизы наклеек. При этом, по словам Скурихина, прошлой весной автомобиль уже проходил такую экспертизу и с тех пор новых лозунгов на нем не появилось.

В столице, как пишет "Новая газета", к сторонникам Навального пришли сотрудники полиции и попытались вручить предупреждения о недопустимости "несогласованных мероприятий".

Так, полицейские пришли к муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, к муниципальному депутату района Зюзино Константину Янкаускасу, мундепу Печатников Сергею Власову, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и журналисту Федору Худокормову.

Галямина написала в соцсетях, что не стала открывать полицейским дверь. Янкаускас рассказал, что трое сотрудников полиции пришли к нему около 11.30 и попытались вручить предостережение Солнцевской межрайонной прокуратуры. Но по закону у полиции нет полномочий представлять интересы прокуратуры, поэтому он отказался взять "предостережение" и даже не прочитал его.

Координатор московского штаба Навального Олег Степанов рассказал, что к нему также приходили, но - на прежнее место жительства. По мнению Степанова, действия силовиков сейчас напоминают соцсоревнования советского периода: разные ведомства пытаются для отчетности показать высокому начальству, что именно они - "ударники производства".

Алексей Навальный объявил, что возвращается на родину 17 января рейсом авиакомпании "Победа". После этого около 1,5 тыс. человек в социальных сетях заявили о желании встретить политика в аэропорту.

Журналистам запретили проводить съемку прилета оппозиционера во Внуково якобы из-за эпидемиологической ситуации. Прокуратура Москвы также предостерегла желающих встретить Навального от участия в "несогласованном массовом мероприятии".

Движение "Апология протеста" заявило, что готово оказать юридическую помощь каждому, кто будет задержан, и опубликовало памятку для тех, кто собирается ехать во Внуково.

Еще накануне в аэропорту Внуково были замечены машины полиции и ОМОН. Неизвестно, имело ли это отношение к прилету Навального, но фотографии и видео широко разошлись по социальным сетям.