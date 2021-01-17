Аэропорт временно не мог принимать рейсы, так как щетка снегоуборочной машины съехала в грунт и застряла в снегу

Фото: Кира Ярмыш / twitter.com

Аэропорт временно не мог принимать рейсы, так как щетка снегоуборочной машины съехала в грунт и застряла в снегу, заявили РБК в пресс-службе московского аэропорта.

Там уточнили, что нештатная ситуация произошла на пересечении двух взлетно-посадочных полос, что позволило аэропорту отправлять, но не принимать самолеты.

Сейчас проблема уже устранена. В 20:10 взлетно-посадочная полоса была освобождена, в 20:30 аэропорт заработал в штатном режиме. В аэропорту утверждают, что из-за инцидента четыре рейса были вынуждены уйти на запасной аэродром в Шереметьево.

В их числе оказался и рейс "Победы", на котором в Москву из Берлина возвращался оппозиционер Алексей Навальный. Его самолет должен был сесть во Внуково в 19:20, но в итоге час спустя приземлился в Шереметьево.