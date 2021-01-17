Ранее сообщалось массовом отравлении людей, которые обращаются за медпомощью с 11 января. В связи с проведением профилактических работ подача воды в город приостановлена. В настоящее время воду местным жителям доставляют водовозами

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

В дагестанском Буйнакске выросло число обратившихся к врачам с признаками отравлениями, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации города. К медикам обратились уже 303 человека, из них 239 - дети.

В больнице сейчас находятся 70 человек, 43 из которых дети. За последние сутки поправились и выписаны 34 человека.

Ранее сообщалось массовом отравлении людей, которые обращаются за медпомощью с 11 января. В связи с проведением профилактических работ подача воды в город приостановлена. В настоящее время воду местным жителям доставляют водовозами.

О массовом отравлении в городе стало известно 12 января. С 9 по 12 января в детскую больницу поступили 55 детей в возрасте от 1 года до 16 лет с признаками пищевого отравления: у них были рвота, диарея и высокая температура.

В СК предположили, что дети могли отравиться водой, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. Следственные действия начались в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальную работу водопровода и за качество воды в нем. Роспотребнадзор взял образцы воды для экспертизы.

Решением оперативного штаба запрещено использование водопроводной воды. Для обеспечения населения во все районы города направлены водовозы. Временно приостановлена деятельность детских садов.

В ходе обследования водопроводной ветки, идущей от водозабора "Апке-озень", установлены многочисленные самовольные врезки. Водопроводные трубы оказались затоплены, "колодцы" заполнены канализационными стоками, не предусмотрен полный цикл водоподготовки.

Это не первая вспышка кишечной инфекции в Дагестане, причиной которой стала водопроводная вода. В 2020 году, также в начале января, в Кизляре были госпитализированы сотни людей. Причиной отравления республиканская прокуратура назвала некачественную воду, идущую от водопроводной станции N 4. По факту отравления было возбуждено уголовное дело.