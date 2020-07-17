В Москве задержали двух активистов движения Греты Тунберг, участвовавших в одиночном пикете

Pixabay.com Fridays for Future - международное экологическое движение, участники которого требуют от национальных правительств и международных организаций радикальных и быстрых мер для борьбы с глобальным потеплением

Pixabay.com

Участник основанного шведской экоактивисткой Гретой Тунберг Fridays For Future Аршак Макичян задержан полицией в центре Москвы на Пушкинской площади, сообщает "ОВД-Инфо".

26-летний Макичян проводил одиночный пикет. Полиция обвинила его в нарушении правила проведений такого формата мероприятий из-за того, что он дал интервью журналистам. Активист доставлен в отделение полиции.

Позднее на Пушкинской площади задержали еще одну активистку Fridays for Future - Софью Епифанцеву, сообщает Константин Фомин. Ее собираются также доставить в Тверской отдел полиции. Полицейские упомянули, что хотят составить протокол по статье о митингах (ст. 20.2 КоАП).

20 декабря Аршак Макичян уже арестовывался судом в Москве за несогласованный пикет на шесть суток. Тогда студент Московской консерватории только что вернулся в Москву из Мадрида, где выступал на экологической конференции ООН.

Fridays for Future - международное экологическое движение, участники которого требуют от национальных правительств и международных организаций радикальных и быстрых мер для борьбы с глобальным потеплением. Каждую пятницу в знак солидарности со шведской школьницей Гретой Тунберг, они стали пропускать учебу ради одиночной "забастовки за климат". На пике в акции по всему миру во Fridays for Future участвовали до 7 миллионов человек.