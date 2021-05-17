В Челябинской области ищут подозреваемого в поджогах лесов близ Миасса

Главное управление лесами Челябинской области / ВКонтакте

В Челябинской области ищут подозреваемого в поджогах лесов близ Миасса, сообщает "Интерфакс". "Свидетели сняли на телефон мужчину на мотоцикле, который несколько раз появлялся рядом с местами возгорания в начале мая. Его видели в местах пожара рядом с озером Тургояк и в лесной части на Машгородке", - ра сказала агентству пресс-секретарь Главного управления лесами региона Ксения Барыкина.

По ее словам, его пытались остановить лесники, но он их не послушал и скрылся. Все материалы по данному случаю, в том числе видео, переданы полиции.

Барыкина добваила, что "аномально большое количество природных пожаров" в Миассе, где находится не только памятник природы озеро Тургояк, но также Ильменский заповедник, наблюдается второй год подряд, и это нехарактерно для региона.

"Мы не исключаем, что второй год подряд они имеют характер преднамеренных поджогов и что к этому может быть причастен один и тот же человек", - отметила пресс-секретарь.

В свою очередь информированный источник высказал мнение, что "поджигатель вряд ли преследует какие-то коммерческие цели". "По хаотичности мест возгораний нельзя сделать вывод, что это делается в интересах или, наоборот, против кого-либо из арендаторов. На сегодняшний день наиболее вероятная версия, что лес поджигает пироман", - сказал собеседник агентства.

С начала апреля этого года в Миассе произошло уже 35 пожаров общей площадью 554 га, а также еще пять расположенном рядом Ильменском государственном заповеднике, где пострадало 20 гектаров лесной площади. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 34 пожара на площади более 260 гектаров.